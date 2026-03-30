Napoli Milan, Lukaku ci sarà? Intanto lui rompe il silenzio e parla dopo le ultime polemiche: le sue parole

Napoli Milan, Lukaku torna a parlare dopo le tante polemiche degli ultimi giorni: ecco le sue parole nel messaggio social

Dopo i dubbi e le speculazioni degli ultimi giorni, Romelu Lukaku ha deciso di prendere la parola attraverso i propri canali social per spiegare il motivo della sua permanenza in Belgio. L’attaccante del Napoli ha vissuto settimane complicate, segnate da problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento e la disponibilità. «Questa stagione è stata molto difficile per me, tra l’infortunio e la perdita personale», ha ammesso il belga, sottolineando come la situazione clinica abbia avuto un impatto anche sulla sua tenuta mentale.

I controlli specialistici effettuati in patria hanno evidenziato un problema specifico: un’infiammazione con presenza di liquido nella zona del flessore dell’anca, localizzata proprio vicino alla cicatrice di un precedente infortunio. Per questo motivo, di concerto con lo staff medico, è stata scelta la via della prudenza: «ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare la squadra quando sarò chiamato».

Napoli Milan, l’impegno per Conte e per i tifosi

Il messaggio di Big Rom è un atto di amore verso i colori azzurri, volto a spazzare via ogni voce su un presunto distacco emotivo dal progetto di Antonio Conte. Lukaku ha voluto ribadire con forza la sua fedeltà al club: «non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere per la mia squadra».

L’obiettivo è tornare al top della condizione per il finale di stagione, senza correre il rischio di nuove ricadute che hanno già condizionato il suo percorso da novembre a oggi. La promessa ai tifosi e alla nazionale è chiara: «alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi». Una rassicurazione fondamentale in vista del rush finale per lo scudetto, dove il Napoli avrà bisogno del miglior Lukaku per respingere l’assalto delle milanesi.