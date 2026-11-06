Europa League deludente per il Milan, ma le avversarie non vanno sottovalutate: nessuna scusa, solo un dato!

Europa League che sta regalando solo delusioni al Milan in questa stagione, c’è da analizzare però le avversarie affrontate, non per alibi ma come semplice dato

Il momento del Milan in Europa League continua a far discutere, tra prestazioni al di sotto delle aspettative e una classifica che si fa complicata. Tuttavia, un’analisi approfondita del cammino europeo dei rossoneri impone una riflessione che va oltre i meri demeriti della squadra.

Analizzando il percorso fin qui, emerge un dato inequivocabile: delle quattro avversarie affrontate dai rossoneri nelle prime uscite, ben tre occupano attualmente le prime tre posizioni della classifica generale, tutte a punteggio pieno. Si tratta di Benfica, Bournemouth e Ferencváros. È evidente che questo primato a punteggio pieno sia stato alimentato anche dai successi ottenuti contro il Milan, ma a prescindere da ciò, la continuità e i risultati di queste formazioni certificano che non si tratta di avversarie occasionali, bensì di realtà di indubbio valore europeo.

Il calendario non concede tregua al “Diavolo”. Nel prossimo turno, infatti, la squadra affronterà l’Olympiacos, attualmente sesto nella maxi classifica a quota 10 punti. Un avversario solido e in salute, reduce da un ottimo percorso confermato dai 4 gol realizzati a fronte di una sola rete subita.

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Tuttavia, la forza degli avversari non può e non deve diventare un alibi. Mister Rúben Amorim e i suoi ragazzi sono consapevoli che le prestazioni offerte finora sono state, al netto della brillante parentesi contro il Salisburgo, decisamente al di sotto del blasone del club e imbarizzanti per continuità di rendimento. La squadra è chiamata a una svolta immediata: i margini di errore si sono ridotti al minimo e invertire il trend negativo non è più un obiettivo rimandabile, ma una necessità assoluta per raddrizzare la stagione europea e riconquistare la fiducia dei tifosi.