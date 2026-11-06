 Bartesaghi a Milan Tv: «Abbiamo rovinato tutto quello che era stato fatto di bello»
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Bartesaghi a Milan Tv: «Abbiamo rovinato tutto quello che era stato fatto di bello»

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Published 43 minuti fa il 6 Novembre 2026
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Davide Bartesaghi analizza la pesante sconfitta contro il Ferencvaros ai microfoni del canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni

La sconfitta contro il Ferencvaros per 0-2 ha lasciato grande amarezza in casa Milan. Dopo l’entusiasmo e la soddisfazione per il successo nel derby contro l’Inter, i rossoneri sono incappati in una serata estremamente negativa in Europa League, mostrando limiti soprattutto sul piano dell’atteggiamento e della concentrazione.

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Al termine della partita, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di MilanTV, il canale ufficiale del club, per commentare la prestazione della squadra. Il difensore rossonero non ha cercato giustificazioni, riconoscendo apertamente gli errori commessi e sottolineando quanto sia stato negativo l’approccio alla gara.

Queste le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo rovinato tutto quello che era stato fatto di bello, dovevamo archiviare subito la partita con l’Inter, ma siamo entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato e credo che sia stata una brutta batosta, però da domani dobbiamo dimenticare, leccare le ferite e pensare alla prossima partita, che è importante. Secondo me tutto è partito dall’atteggiamento del primo tempo, perché non eravamo noi, siamo entrati in campo molto male. È vero che magari nel secondo tempo abbiamo creato di più, però era normale, visto l’atteggiamento appunto del primo tempo, e quindi riguarderemo gli errori e li analizzeremo.»

BARTESAGHI CHIEDE UNA REAZIONE IMMEDIATA

Le dichiarazioni del giovane difensore evidenziano la consapevolezza del gruppo rispetto alla prestazione offerta. Per Bartesaghi, la priorità è analizzare gli errori, dimenticare rapidamente la sconfitta e concentrarsi sul prossimo impegno.

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Il Milan è chiamato a reagire immediatamente, ritrovando quella determinazione che aveva caratterizzato il derby. La batosta europea deve trasformarsi in un’occasione di crescita per una squadra che deve ancora trovare continuità.

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