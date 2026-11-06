Bartesaghi a Milan Tv: «Abbiamo rovinato tutto quello che era stato fatto di bello»

Davide Bartesaghi analizza la pesante sconfitta contro il Ferencvaros ai microfoni del canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni

La sconfitta contro il Ferencvaros per 0-2 ha lasciato grande amarezza in casa Milan. Dopo l’entusiasmo e la soddisfazione per il successo nel derby contro l’Inter, i rossoneri sono incappati in una serata estremamente negativa in Europa League, mostrando limiti soprattutto sul piano dell’atteggiamento e della concentrazione.

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Al termine della partita, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di MilanTV, il canale ufficiale del club, per commentare la prestazione della squadra. Il difensore rossonero non ha cercato giustificazioni, riconoscendo apertamente gli errori commessi e sottolineando quanto sia stato negativo l’approccio alla gara.

Queste le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo rovinato tutto quello che era stato fatto di bello, dovevamo archiviare subito la partita con l’Inter, ma siamo entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato e credo che sia stata una brutta batosta, però da domani dobbiamo dimenticare, leccare le ferite e pensare alla prossima partita, che è importante. Secondo me tutto è partito dall’atteggiamento del primo tempo, perché non eravamo noi, siamo entrati in campo molto male. È vero che magari nel secondo tempo abbiamo creato di più, però era normale, visto l’atteggiamento appunto del primo tempo, e quindi riguarderemo gli errori e li analizzeremo.»

BARTESAGHI CHIEDE UNA REAZIONE IMMEDIATA

Le dichiarazioni del giovane difensore evidenziano la consapevolezza del gruppo rispetto alla prestazione offerta. Per Bartesaghi, la priorità è analizzare gli errori, dimenticare rapidamente la sconfitta e concentrarsi sul prossimo impegno.

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Il Milan è chiamato a reagire immediatamente, ritrovando quella determinazione che aveva caratterizzato il derby. La batosta europea deve trasformarsi in un’occasione di crescita per una squadra che deve ancora trovare continuità.