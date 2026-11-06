Hutchinson spiega il ko contro il Ferencvaros: «Inizio lento, chi non gioca non ha mostrato quella fame»

Hutchinson spiega il ko del Milan contro il Ferencvaros in Europa League ai microfoni di CBS Sports Golazo. Le parole del giocatore rossonero

Il Milan incassa una pesante sconfitta contro il Ferencvaros, perdendo 0-2 in Europa League e mostrando una prestazione lontana da quella offerta nel derby contro l’Inter. Al termine della gara, Omari Hutchinson ha analizzato il passo falso ai microfoni di CBS Sports Golazo, soffermandosi soprattutto sull’approccio della squadra.

LA PRESTAZIONE DEL MILAN – «Penso che abbiamo avuto un inizio molto lento. Credo che mentalmente fossimo preparati: ci avevano mostrato tutte le tattiche, cosa avremmo dovuto fare e come iniziare. Credo che ultimamente stessimo avendo parecchi avvii a rilento, e anche se nel secondo tempo siamo scesi in campo con un atteggiamento un po’ più positivo, oggi semplicemente non è bastato. Non credo che abbiamo dimostrato quella fame di arrivare sulla palla, di incidere sotto porta. Quindi sì, è stato tutto molto, molto lento».

COSA CAMBIARE – «Penso solo che dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro l’Inter. Potevi sentire l’energia nello spogliatoio, si percepiva che volevamo vincere. Penso che oggi non abbiamo mostrato molta umiltà. Non abbiamo voluto… insomma, tanti giocatori che non giocano non hanno mostrato quella fame di volere una maglia da titolare, e penso che questo non sia stato sufficiente. Credo che domenica dovremo partire forte ed essere davvero bravi con la palla».

LA RISALITA – «Sì, sì, penso che i giochi non siano chiusi finché non siamo fuori, quindi dobbiamo solo continuare a concentrarci. Sì, dobbiamo solo migliorare. Abbiamo un buon gruppo, lo staff ci aiuta sempre, ci mostra quello che dobbiamo fare. E ora credo che tocchi a noi. Penso che oggi abbiamo deluso tutti e abbiamo un’altra partita domenica, dobbiamo concentrarci su quella e scendere in campo con forza».

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Le parole di Hutchinson a CBS Sports Golazo restituiscono quindi l’immagine di uno spogliatoio consapevole di aver fallito l’approccio alla partita. Dopo la prestazione brillante nel derby, il Milan dovrà trovare rapidamente continuità e trasformare la delusione contro il Ferencvaros in una reazione già dalla prossima gara.