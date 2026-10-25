Milan Femminile, contro la Ternana decisiva Stokic. Le sue parole nel post partita: «Voglio continuare così»

Milan Femminile, contro la Ternana decisiva Stokic con una doppietta. Per l’attaccante serba prime due reti stagionali: le sue parole

Il Milan Femminile ha superato la Ternana Women con un netto 3-0, riscattando così la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro la Roma. Grande protagonista della sfida è stata Sara Stokic, autrice di una doppietta che ha contribuito in maniera decisiva al successo delle rossonere.

Al termine della partita, Stokic ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Milan, analizzando la prestazione della squadra, la soddisfazione per i primi gol stagionali e guardando già al prossimo appuntamento contro il Como.

STOKIC SULLA VITTORIA CONTRO LA TERNANA – «Una partita molto importante, altri 3 punti in casa. Dopo l’ultima (sconfitta 4-2 contro la Roma, ndr) abbiamo recuperato, ci siamo preparate bene per questa partita e siamo molto felici perché siamo riuscite a fare quello che ci eravamo prefissate».

LA DOPPIETTA E I PRIMI GOL STAGIONALI – «Si, è la mia prima doppietta in stagione e anche il mio primo gol stagionale. Sono molto felice e punto a continuare in questo modo».

LA SFIDA CONTRO IL COMO – «Contro il Como sarà una partita difficile. Le abbiamo già incontrate in Coppa qualche mese fa, sappiamo come giocano, ci prepareremo e punteremo ai 3 punti».

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Le dichiarazioni di Stokic, raccolte dai canali ufficiali del Milan, raccontano la soddisfazione per una vittoria importante e per una doppietta che ha sbloccato il suo rendimento realizzativo stagionale. Ora l’obiettivo delle rossonere è dare continuità al risultato positivo nella prossima sfida contro il Como.