Milan Giovanile, ecco il programma del fine settimana per le squadre dei giovani rossoneri

Milan Giovanile, impegni e sfide per le formazioni rossonere tra sabato 17 e domenica 18 ottobre

Il sito ufficiale del Milan ha diramato il programma completo degli appuntamenti che vedranno protagoniste le squadre del Settore Giovanile rossonero nel corso del fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026. I riflettori sono puntati in particolare sulle due formazioni Primavera, con la squadra maschile attesa al PUMA House of Football e quella femminile impegnata in trasferta.

Il calendario dettagliato offre una panoramica fitta di impegni ufficiali e gare di campionato per tutte le categorie giovanili, dai tornei agonistici fino all’attività di base.

Sabato 17 ottobre: i match casalinghi e le gare delle categorie giovanili

La giornata di sabato si apre in mattinata con l’espegno della Primavera maschile, impegnata nella 7ª giornata di campionato contro il Cagliari alle ore 11.00 al PUMA House of Football. Nel corso del pomeriggio il centro sportivo rossonero ospiterà numerosi incontri, tra cui la sfida dell’Under 17 contro il Padova alle ore 15.00 e l’appuntamento casalingo dell’Under 17 Femminile che affronterà l’Under 14 alle ore 16.00.

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Sempre nel pomeriggio di sabato scenderanno in campo anche le altre formazioni giovanili e dell’attività di base: l’Under 10 farà visita all’Accademia Internazionale alle ore 14.00, l’Under 10 Femminile affronterà l’Ausonia Academy alle ore 15.30 a Peschiera Borromeo, l’Under 12 ospiterà la Vigor Milano alle ore 17.15 e l’Under 13 Femminile se la vedrà con il Real Trezzano alla stessa ora. A chiudere il sabato calcistico sarà la Primavera femminile, di scena in trasferta alle ore 17.30 contro il Como 1907 al Centro Sportivo SNEF Lambrone di Erba.

Domenica 18 ottobre: le trasferte dell’Under 18 e delle altre selezioni

Il programma della domenica si sposta prevalentemente lontano dalle mura amiche. Alle ore 10.00 l’Under 15 Femminile sarà impegnata in trasferta contro l’Atalanta al Centro Sportivo Pineta di Ciserano. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, fischio d’inizio per l’Under 18, attesa dalla delicata sfida di campionato contro il Bologna al Granarolo Youth Center di Crespellano, e per l’Under 13, che affronterà la Pro Vercelli sul campo del Centro Sportivo Comunale di Balocco.