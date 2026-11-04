Milan Futuro Piacenza finisce 2-1! Va ai rossoneri il recupero del match sospeso lo scorso 14 ottobre: decisive le reti di Ossola e Asanji

Il Milan Futuro completa nel migliore dei modi il recupero contro il Piacenza. La sfida, valida per la quinta giornata del girone B di Serie D e iniziata lo scorso 14 ottobre, era stata sospesa dopo il primo tempo a causa dell’infortunio dell’arbitro Prencipe. Ripartendo dallo 0-0, la squadra di Sergio Navarro ha conquistato una preziosa vittoria per 2-1.

I rososneri arrivavano alla sfida dopo una serie di 2 vittorie e due pareggi nelle ultime quattro e un 5° posto in classifica proprio alle spalle del Piacenza, fermo a 18 punti sul terzo gradino del podio al pari del Leon 4°.

Milan Futuro, Ossola sblocca il recupero

Il secondo tempo della sfida è iniziato con ritmi elevati e il Milan Futuro ha trovato subito il vantaggio. Al 48′, infatti, Ossola ha firmato l’1-0 sfruttando l’assist di Perera.

I rossoneri hanno continuato a spingere e al 66′ è arrivato anche il raddoppio: Asanji ha trovato la rete del 2-0, mettendo il Milan Futuro nella condizione di gestire il finale.

Piacenza accorcia, ma il Milan Futuro resiste

Il Piacenza ha provato a riaprire la partita e ha costretto più volte la squadra di Navarro a difendersi. Dopo alcune occasioni pericolose, gli ospiti hanno trovato il gol all’83′ con Raffini, riportandosi sul 2-1.

Nel finale il Milan Futuro ha dovuto stringere i denti, con Pantelin protagonista di alcuni interventi importanti. Nel recupero si sono accesi anche gli animi, con una breve tensione tra i giocatori prontamente sedata dall’arbitro.

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Milan Futuro, tre punti e sorpasso in classifica

Al triplice fischio è arrivata la vittoria del Milan Futuro, che sale così in classifica e scavalca proprio il Piacenza al terzo posto con 20, 2 in meno del Chievo attualmente secondo e 4 rispetto al primo posto del Nibbiano & Valtidone che varrebbe la promozione diretta in Serie C.

I rossoneri completano quindi con un successo una partita rimasta in sospeso per oltre due settimane e aggiungono tre punti importanti al proprio percorso nel girone B di Serie D, pronti a tornare in campo già domenica 8 novembre per l’11a giornata di campionato, in casa contro il CiseranoBergamo, attualmente 13° con 10 punti all’attivo.