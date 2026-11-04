Conferenza stampa De Winter pre Milan Ferencvaros: «Contento di giocare sempre, il mio modello è Thiago Silva. Diawara...»

Conferenza stampa De Winter pre Milan Ferencvaros: il centrale presenta da Milanello la sfida di domani contro gli ungheresi in Europa League

Koni De Winter, difensore del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani alle 18:45 in Europa League contro il Ferencvaros. Le sue dichiarazioni raccolte da Milannews24:

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MOMENTO PERSONALE – «La nascita di mio figlio è una gioia enorme. Per quanto riguarda il campo, rispetto alla scorsa stagione avverto di avere un ruolo più importante e percepisco maggiore fiducia nei miei confronti. Direi che sto attraversando un periodo molto positivo».

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SE SI ASPETTAVA DI GIOCARE SEMPRE – «Sto bene e mi sento in forma. Quando il calendario propone tante partite ravvicinate, il modo migliore per allenarsi è proprio scendere in campo. Personalmente preferisco questa situazione. Devo soltanto continuare a farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa».

COPPIA CON PAVLOVIC – «Ho un ottimo rapporto con tutti i miei compagni e ormai abbiamo imparato a conoscerci molto bene. Con Pavlovic mi trovo particolarmente a mio agio: è un difensore di grande qualità e tra noi c’è una buona intesa».

CLEAN SHEET DOMANI – «Affronteremo una formazione che sta disputando un’ottima competizione europea e che arriva a questa partita con tanta fiducia. Sappiamo che sarà un avversario complicato, ma scenderemo in campo dando tutto per impedirgli di trovare la via del gol».

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DIFENSORE A CUI SI ISPIRA – «Ci sono diversi giocatori che considero dei riferimenti. Se devo indicarne uno che ha vestito la maglia del Milan, scelgo sicuramente Thiago Silva. L’ho osservato molto nel corso degli anni e ho sempre ammirato le sue qualità. È lui il nome che voglio fare».

DIAWARA – «Come ha spiegato anche il mister, è un ragazzo che si impegna tantissimo e mette sempre tutto quello che ha a disposizione nel lavoro quotidiano. Nel gruppo è apprezzato da tutti. Quando ti comporti così e lavori con serietà, prima o poi arriva l’opportunità di dimostrare il tuo valore. Lui è stato bravo a sfruttarla pienamente e siamo davvero felici per quello che sta ottenendo».