MN24 – Pavlovic salta la rifinitura: gestione precauzionale in vista del Ferencvaros

Il difensore serbo Pavlovic non si è allenato con il gruppo a Milanello: nessun allarme, ma resta da valutare la sua convocazione per la sfida europea

Piccola novità in casa Milan alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros. Durante l’allenamento di rifinitura svolto pochi istanti fa a Milanello, non è passato inosservato il mancato coinvolgimento di Strahinja Pavlovic nella seduta con il resto della squadra.

Come riferito da Milannews24, il difensore serbo non ha preso parte all’allenamento insieme ai compagni. Una situazione che, tuttavia, non sarebbe legata a un nuovo problema fisico o a un infortunio.

PAVLOVIC, SEMPLICE GESTIONE DOPO I TANTI IMPEGNI

Dietro l’assenza del centrale ci sarebbe infatti una scelta di gestione delle energie da parte dello staff tecnico. Pavlovic ha giocato parecchio nelle ultime settimane e lo staff avrebbe deciso di concedergli un momento di riposo per evitare inutili sovraccarichi.

Una precauzione comprensibile, soprattutto considerando il calendario fitto di impegni e la necessità di avere tutti gli elementi nelle migliori condizioni possibili.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

CONVOCAZIONE ANCORA DA DECIDERE

Resta adesso da capire se il numero rossonero sarà comunque a disposizione per la partita contro gli ungheresi. La sua convocazione non è ancora esclusa: una decisione definitiva verrà presa soltanto nelle prossime ore, dopo ulteriori valutazioni dello staff.

Milan-Ferencvaros, puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento

Intanto, alla rifinitura hanno partecipato regolarmente gli altri giocatori disponibili. Assenti invece gli infortunati Pietro Terracciano, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze.

Per Pavlovic, dunque, nessun campanello d’allarme: il Milan preferisce gestirlo dopo le recenti fatiche. La presenza contro il Ferencvaros resta da verificare.