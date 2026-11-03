MN24 – Mercato Milan, il sogno di Cardinale si chiama Van Dijk: assalto a parametro zero nell’estate 2027

Il patron rossonero avrebbe individuato nel centrale olandese Van Dijk il grande colpo per rinforzare la difesa. Il contratto con il Liverpool in scadenza a giugno potrebbe aprire uno scenario clamoroso
Il grande sogno di Gerry Cardinale per l’estate 2027 ha un nome e un cognome: Virgil van Dijk. Il proprietario del Milan vorrebbe provare a portare a San Siro uno dei difensori più importanti del calcio internazionale, sfruttando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero.
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Il centrale olandese, attualmente al Liverpool, rappresenterebbe un’operazione di enorme prestigio per il club rossonero. La scadenza del contratto a giugno apre infatti una prospettiva interessante, anche se la concorrenza e le richieste economiche rendono l’eventuale affare tutt’altro che semplice.
Secondo quanto appreso da MilanNews24, Cardinale vorrebbe provarci concretamente. Non si tratterebbe soltanto di un’idea suggestiva o di un nome accostato al Milan per alimentare le ambizioni della tifoseria: il patron rossonero sarebbe intenzionato a valutare seriamente le condizioni per portare l’olandese in Italia.
Champions e ingaggio: le condizioni per convincerlo
Per arrivare a Van Dijk ci sarebbero due condizioni fondamentali. La prima riguarda la qualificazione alla Champions League, elemento considerato determinante per presentare al difensore un progetto sportivo ambizioso e competitivo.
La seconda è naturalmente economica: sul tavolo servirebbe un contratto biennale da 8-10 milioni di euro a stagione.
Una cifra importante, che testimonia la portata dell’investimento immaginato da Cardinale.
Il Milan sogna dunque un colpo internazionale per l’estate 2027. Van Dijk sarebbe un innesto capace di portare esperienza, leadership e personalità. Adesso servirà trasformare il sogno in una possibilità concreta.