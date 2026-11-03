Camarda verso il prestito a gennaio: Amorim apre alla cessione, diverse squadre interessate

Camarda ha bisogno di giocare con continuità per proseguire il proprio percorso di crescita. La società non ha cambiato idea sul suo potenziale, ma a gennaio potrebbe arrivare una nuova esperienza lontano da Milanello

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere temporaneamente lontano dal Milan. La fiducia nei confronti del talento classe 2008 resta immutata: Gerry Cardinale e Amorim continuano a credere nelle sue qualità, come dimostra anche il rinnovo firmato la scorsa estate fino al 2031, con opzione per un’ulteriore stagione.

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Il presente, tuttavia, racconta una situazione più complicata. Dopo l’operazione alla spalla che gli ha fatto perdere parte della scorsa stagione, Camarda ha bisogno di ritrovare continuità e soprattutto minuti in campo. In questa stagione è stato impiegato soltanto in poche occasioni in campionato, per un totale di 36 minuti, oltre alla titolarità in Europa League contro il Salisburgo.

La concorrenza di Gonzalo Ramos e le difficoltà nel trovare spazio potrebbero quindi favorire una soluzione in prestito già nella finestra invernale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Amorim starebbe valutando questa possibilità, a patto che il Milan mantenga il controllo del cartellino del giovane attaccante.

Le possibili destinazioni

La Serie B rappresenterebbe attualmente lo scenario più concreto per garantire a Camarda un percorso di crescita attraverso maggiore continuità e responsabilità. Tra le società interessate figurerebbero Sampdoria, Pisa, Benevento ed Empoli.

La scelta non dovrà essere dettata soltanto dalle opportunità offerte dal mercato, ma soprattutto dal progetto tecnico che ciascuna società sarà in grado di garantire.

Per un attaccante così giovane, giocare con regolarità significa poter maturare, acquisire esperienza e imparare anche dagli errori.

Il Milan non vuole perdere uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile. La priorità, adesso, è individuare la soluzione migliore per permettere a Camarda di crescere e tornare a Milanello con maggiore esperienza e consapevolezza.