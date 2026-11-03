Milan, indiscrezioni sulla prima maglia 2027-28: Puma saluta con il ritorno al classico

Anticipazioni sulla casacca dell’ultimo anno di contratto con lo sponsor tecnico: strisce rossonere strette e tradizionali prima del ritorno a tre strisce

La stagione 2027-2028 segnerà la fine di un’era per il Milan. Con il club destinato a riabbracciare Adidas a partire dall’annata 2028-2029, il campionato 2027-2028 rappresenterà il decimo e ultimo anno della partnership con Puma, iniziata nel 2018. Per chiudere al meglio il decennio rossonero, il brand tedesco ha deciso di puntare su un approccio puro e legato alla tradizione.

Design tradizionale per la divisa di casa e svelamento previsto in primavera

Mettere da parte grafiche stravaganti o soluzioni sperimentali per far spazio alla storia: questa è la filosofia scelta per l’ultima maglia casalinga firmata dal brand tedesco. Il kit 2027-2028 vedrà il ritorno alle classiche strisce verticali rosse e nere più strette, allontanandosi dai tagli e dalle bande larghe viste nelle collezioni più recenti.

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Una scelta di continuità che si sposa anche con le anticipazioni emerse sulla seconda maglia, pensata come un omaggio alla storica casacca bianca con banda orizzontale rossonera degli anni ’80 e ’90. L’ufficializzazione della nuova divisa home è prevista tra i mesi di maggio e giugno 2027.