Arbitro Milan Ferencvaros: designato il fischietto del match

Urs Schnyder dirigerà la sfida valida per la quarta giornata di Europa League: squadra arbitrale interamente svizzera con Schröder al VAR
Dopodomani il Milan scende in campo per affrontare la quarta giornata della League Phase di Europa League: a San Siro alle 18:45, la squadra di Ruben Amorim affronta il Ferencváros, squadra ungherese a punteggio pieno e che ha perso solo una gara nelle 24 disputate fin qui in questa stagione.
LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan
Questa mattina la UEFA ha comunicato la squadra arbitrale per la sfida: la gara è stata affidata al fischietto elvetico Urs Schnyder, accompagnato da un team di connazionali, fatta eccezione per il tedesco Schröder nel ruolo di AVAR.
Milan-Ferencvaros puoi vederla su NOW: clicca qui per le offerte del momento
Il quadro completo della sestetta arbitrale per la sfida europea
Di seguito la composizione ufficiale del gruppo arbitrale designato per il confronto tra rossoneri e ungheresi:
- Arbitro: Urs Schnyder (SUI)
- Assistenti: Marco Zürcher (SUI), Benjamin Zürcher (SUI)
- Quarto uomo: Sven Wolfensberger (SUI)
- VAR: Lukas Fähndrich (SUI)
- AVAR: Robert Schröder (GER)