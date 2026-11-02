Milan, fai un altro sgarbo all’Inter: Icardi si propone, Marotta dice no. Perché non provarci con Maurito?

Dopo il successo nel derby, i rossoneri potrebbero piazzare un altro colpo ai danni dei cugini nerazzurri, questa volta sul mercato: Mauro Icardi vuole tornare a Milano

Ci sono occasioni di mercato che nascono da una necessità, altre che diventano interessanti per una serie di coincidenze. E poi ci sono quelle che, oltre all’aspetto tecnico, portano con sé una componente emotiva e simbolica. Mauro Icardi al Milan appartiene decisamente alla terza categoria.

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La notizia è che l’argentino si sarebbe nuovamente proposto all’Inter, manifestando la propria disponibilità a tornare in nerazzurro. La risposta, però, sarebbe stata ancora una volta negativa. Secondo le indiscrezioni, Marotta e la società non avrebbero intenzione di riaprire il capitolo Maurito. Anche Fabrizio Romano ha confermato che l’Inter non ha mai avviato una vera trattativa per riportarlo a Milano.

E allora viene spontanea una domanda: perché non dovrebbe pensarci il Milan?

Icardi al Milan: l’occasione per trasformare il rifiuto dell’Inter in un colpo rossonero

La situazione è particolare. Icardi non ha mai nascosto il proprio legame con l’Inter, ma ha anche dichiarato di voler tornare in Italia e di avere ancora molto da dare al calcio. Nell’intervista concessa a La Repubblica il 30 ottobre, ha raccontato quanto sarebbe speciale un ritorno in nerazzurro, ammettendo anche il desiderio di chiudere diversamente una storia terminata in maniera dolorosa.

Ma se quella porta resta chiusa, perché non aprirne un’altra proprio dall’altra parte di Milano?

Il Milan potrebbe trasformare un rifiuto in un’opportunità di mercato, regalando ad Amorim un centravanti con esperienza internazionale, abituato a vivere la pressione delle grandi piazze e soprattutto con un rapporto speciale con il gol. I numeri della sua carriera parlano chiaro: 124 reti con l’Inter, 38 con il Paris Saint-Germain e 79 con il Galatasaray.

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Il Milan avrebbe davanti una possibilità intrigante: prendere un giocatore che l’Inter non vuole e trasformarlo in un’arma a disposizione dei rossoneri. Non sarebbe soltanto una questione di gol, ma anche di rivalità, orgoglio e ambizione. Dopo aver fatto parlare il campo nel derby, perché non continuare a farlo anche attraverso il mercato?

Amorim e Icardi, una coppia da valutare: il Milan ha bisogno di un vero numero nove?

Naturalmente bisogna ragionare anche sul piano tecnico. Icardi è un centravanti d’area, uno che vive per il gol, sa leggere i movimenti dei difensori e ha un istinto realizzativo che non si compra facilmente. Non è un attaccante che partecipa continuamente alla costruzione, ma negli ultimi sedici metri può ancora rappresentare un’arma importante.

La domanda riguarda soprattutto le condizioni fisiche, la continuità e le richieste economiche. Il Milan dovrebbe valutare attentamente ogni aspetto, senza lasciarsi condizionare soltanto dal fascino dell’operazione.

C’è poi un altro elemento: Icardi conosce perfettamente Milano, conosce la Serie A e non avrebbe bisogno di lunghi periodi di ambientamento. Certo, vestire la maglia rossonera dopo essere stato capitano dell’Inter sarebbe una scelta destinata a generare discussioni, ma il calcio ha dimostrato tante volte che le rivalità non impediscono operazioni di questo tipo.

Un altro derby sul mercato: la provocazione che farebbe discutere

Immaginiamo lo scenario: Icardi al Milan, con l’Inter costretta a ritrovarselo da avversario nel derby. Sarebbe una storia clamorosa, soprattutto considerando il finale burrascoso della sua esperienza nerazzurra.

Non stiamo parlando di una trattativa avviata, né di un interesse concreto del Milan. È una proposta di mercato, una provocazione che nasce da un’opportunità e da una situazione particolare.

Ma una cosa è certa: se l’Inter non vuole più Maurito, qualcuno potrebbe approfittarne.

Caro Milan, dopo lo sgarbo nel derby, perché non provarci anche sul mercato? Icardi è lì, si è proposto e cerca una nuova sfida. E quale occasione sarebbe più clamorosa di quella di riportarlo a Milano, questa volta con la maglia rossonera?