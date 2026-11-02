Milan, nuovo nome per la difesa: nel mirino c’è Massiré Sylla dell’Union Saint-Gilloise

Matteo Moretto ha rivelato l’interesse del Milan per il centrale senegalese classe 2005 attualmente all’Union Saint-Gilloise in vista del mercato di gennaio

Il Milan continua a lavorare sul mercato in vista di gennaio e, oltre ai profili più conosciuti, sta monitorando anche giovani difensori emergenti. Tra questi, secondo quanto riferito da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ci sarebbe Massiré Sylla dell’Union Saint-Gilloise.

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Milan, occhi su Sylla per la difesa

Moretto ha spiegato che il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e che Gonçalo Inacio resta uno dei profili maggiormente apprezzati, soprattutto da Ruben Amorim. Parallelamente, il club starebbe valutando anche giocatori più giovani.

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Tra questi ci sarebbe Sylla, 21 anni, alto 196 centimetri, di piede destro e sotto contratto con l’Union Saint-Gilloise fino al 2030. Il centrale senegalese è diventato un titolare della formazione belga e, secondo Moretto, avrebbe attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui proprio il Milan.

Un profilo giovane seguito dal Milan

L’interesse per Sylla si inserirebbe nella strategia di mercato rossonera, che prevede anche la ricerca di elementi capaci di avere un impatto immediato. Il centrale dell’Union rappresenterebbe invece un investimento più orientato al futuro.

Secondo Moretto, gli osservatori del Milan lo stanno monitorando con grande attenzione e lo avrebbero anche visionato direttamente. Il suo nome va quindi aggiunto alla lista dei profili valutati per rinforzare la difesa.

Krosche, possibile arrivo anche per Hardung

Moretto ha fornito aggiornamenti anche sul nuovo assetto dirigenziale. Secondo l’esperto di mercato, Markus Krosche è destinato a diventare il nuovo Head of Football del Milan e non sarebbe completamente da escludere anche l’arrivo di Timmo Hardung, suo storico collaboratore all’Eintracht Francoforte.

Hardung è stato confermato nella struttura del club tedesco, ma il Milan continuerebbe a seguirlo. La sua eventuale permanenza in Germania, secondo Moretto, non sarebbe ancora certa e nei prossimi mesi i rossoneri potrebbero valutare un tentativo per portarlo a Milano.