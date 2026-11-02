Comotto e Camarda non trovano spazio, si va verso la cessione in prestito già a gennaio. I due giovani rossoneri potrebbero salutare per cercare continuità

Il Milan valuta il futuro di Christian Comotto e Francesco Camarda in vista del mercato di gennaio. Entrambi i giovani erano stati confermati in estate nella rosa di Ruben Amorim, nonostante le numerose richieste ricevute, ma in questa prima parte di stagione hanno trovato poco spazio.

Comotto e Camarda, pochi minuti con il Milan

I numeri fotografano le difficoltà incontrate dai due talenti nel ritagliarsi un ruolo stabile nelle rotazioni. Comotto ha totalizzato appena 18 minuti, mentre Camarda è arrivato a 96 minuti complessivi.

Una situazione che potrebbe portare il club, insieme ai giocatori e ai rispettivi entourage, a valutare una soluzione differente durante la sessione invernale.

Milan, a gennaio possibile il prestito

L’ipotesi più concreta sembra essere quella di un prestito, con l’obiettivo di permettere a entrambi di accumulare esperienza e soprattutto giocare con maggiore continuità.

La scelta non rappresenterebbe necessariamente un passo indietro nel percorso dei due giovani, ma potrebbe consentire loro di confrontarsi con un calcio più competitivo e avere un minutaggio superiore rispetto a quello garantito finora a Milanello.

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Comotto, interesse dalla Serie A

Per Comotto, inoltre, non mancherebbero le opportunità già a livello di Serie A. Il centrocampista classe 2008 sarebbe infatti seguito da Genoa, Parma e Monza, club che potrebbero rappresentare destinazioni interessanti qualora il Milan decidesse effettivamente di lasciarlo partire in prestito.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per definire il futuro dei due giovani: il Milan dovrà scegliere tra la permanenza in rosa e la possibilità di mandarli a giocare con maggiore continuità nella seconda parte della stagione.