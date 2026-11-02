Dopo Pulisic tocca a Rabiot. Fabrizio Romano parla del rinnovo del centrocampista francese: «Il Milan sta lavorando con forza e sul mercato dico questo»

Le ultime dal canale YouTube del giornalista: il rinnovo del centrocampista francese e la strategia per la difesa e l’attacco

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato degli aggiornamenti sul prossimo rinnovo in casa rossonera, cioè quello di Adrien Rabiot. In merito al mercato di gennaio del Milan, Fabrizio Romano ha rivelato sul suo canale YouTube:

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«C’è da lavorare e da costruire anche a livello di contratti. Il prossimo ad essere rinnovato sarà Rabiot. Il Milan sta lavorando con forza a questa firma. Rabiot simbolo delle operazioni intelligenti del Milan. Il club vuole blindarlo.

Il mercato di gennaio: Inácio in pole e nuove operazioni in arrivo

Poi c’è il mercato. Il Milan vuole presentarsi convinto. Il difensore non preso in estate può arrivare a gennaio. Il nome di Gonçalo Inacio ve l’ho fatto settimana scorsa e ve lo continuo a fare. Resta un giocatore graditissimo. Ci sono anche altri profili, ma il difensore per il Milan è un tema. Non finirà qui. Mi aspetto un’operazione in avanti, però sicuramente il Milan qualcos’altro rispetto al difensore farà».