Mercato Milan, Camarda verso l’addio a gennaio? Spunta l’ipotesi prestito in Serie B

Il giovane attaccante classe 2008 fatica a trovare spazio nella squadra di Amorim e potrebbe valutare una nuova esperienza nella seconda parte della stagione: decisivi i prossimi mesi e le eventuali mosse del club rossonero sul mercato



Il futuro di Francesco Camarda al Milan resta in bilico. Il giovanissimo attaccante rossonero, classe 2008, potrebbe infatti cambiare maglia già durante la prossima sessione invernale di calciomercato, alla ricerca di maggiore continuità e soprattutto di occasioni per dimostrare il proprio valore.

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Come riportato da Calciomercato.it, la situazione del centravanti sarebbe legata principalmente allo spazio che riuscirà a trovare da qui a gennaio nelle gerarchie di Ruben Amorim. Finora, infatti, Camarda ha avuto poche opportunità per mettersi in mostra, riuscendo a partire titolare soltanto in un’occasione: nella partita disputata in Austria contro il Salisburgo in Europa League, conclusa con una vittoria del Milan.

Un impiego ancora limitato per un ragazzo che ha bisogno di accumulare esperienza e minuti importanti per proseguire il proprio percorso di crescita. Ecco perché, qualora la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane, la possibilità di una partenza temporanea potrebbe diventare concreta.

A incidere sulle valutazioni della società potrebbe essere anche un eventuale nuovo investimento nel reparto offensivo durante il mercato invernale. L’arrivo di un altro attaccante rischierebbe infatti di ridurre ulteriormente le possibilità di impiego del giovane centravanti.

Tra le soluzioni al vaglio ci sarebbe quella di un prestito in Serie B, possibilmente in una squadra con ambizioni importanti e impegnata nella lotta per la promozione. Un’esperienza del genere permetterebbe a Camarda di trovare maggiore continuità, confrontarsi con il calcio professionistico e soprattutto lavorare sul proprio rendimento realizzativo.

Per il Milan, dunque, i prossimi mesi saranno decisivi per scegliere la strada migliore per il futuro di uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile.