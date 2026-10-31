Ceccarini fa il punto in casa Milan: dopo il rinnovo di Pulisic l’obiettivo è Rabiot, poi i radar su Cissé e Tresoldi

Il punto del noto esperto di mercato su TMW: rinnovi, giovani talenti da blindare e le grandi manovre per l’attacco futuro

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, soffermandosi in modo particolare sui rinnovi di contratto, argomenti all’ordine del giorno dalle parti di Casa Milan:

«[…] Infine il Milan. Il club rossonero in questo periodo è molto attento ai rinnovi. Dopo aver sistemato quello di Pulisic (fino al 2031) adesso il prossimo obiettivo è trovare un’intesa con Rabiot, il cui contratto è in scadenza 30 giugno 2028. L’obiettivo è prolungarlo di due anni. Il club rossonero però guarda tanto anche al futuro e ha capito che Cissé potrebbe avere a breve molti corteggiatori. Ed è anche per questo che il progetto nel tempo è blindare anche lui.

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I grandi investimenti futuri in attacco: il Milan segue con attenzione Nicolò Tresoldi

Il Milan intanto in vista della prossima stagione è pronto a fare un altro grande investimento in attacco. E qui i riflettori si sono accesi anche su Nicolò Tresoldi. La concorrenza è particolarmente agguerrita. Chelsea e City sono già sulle sue tracce. A loro si sono progressivamente aggiunti anche Tottenham e United oltre ad Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Oggi per il Milan è solo un pensiero ma nei prossimi mesi il discorso potrebbe diventare molto concreto».