Milan Inter streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

Milan Inter, tutto quello che c’è da sapere sulla decima giornata del campionato di Serie A 2026/27, ecco dove poter seguire il match

Il grande giorno del Derby della Madonnina è arrivato! Sabato 31 ottobre, alle ore 20:45, lo stadio Giuseppe Meazza ospiterà la super sfida tra Milan e Inter, appuntamento valido per la decima giornata della Serie A Enilive 2026-27.

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Una partita che promette spettacolo, emozioni e grande intensità. Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo aver affrontato rispettivamente Bologna e Venezia nell’ultimo turno di campionato. Adesso, però, tutta l’attenzione è rivolta al derby: entrambe le formazioni vogliono conquistare i tre punti e regalare una soddisfazione ai propri tifosi.

Milan-Inter, dove vederla in diretta TV?

Per chi non sarà presente sugli spalti del Meazza, ci sono diverse possibilità per seguire la partita. Il derby sarà trasmesso in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le dieci partite di ogni giornata di Serie A.

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La sfida sarà disponibile anche su Sky, al canale 251, e sulla piattaforma NOW.

Ecco tutte le modalità per guardare Milan-Inter in TV:

DAZN: tramite l’app sulle Smart TV.

tramite l’app sulle Smart TV. Sky: canale 251.

canale 251. Sky Q: attraverso l’app DAZN.

attraverso l’app DAZN. DAZN su Sky: canale dedicato a pagamento.

canale dedicato a pagamento. NOW: in streaming tramite abbonamento.

Milan-Inter in streaming: tutte le possibilità

La partita potrà essere seguita anche fuori casa grazie allo streaming. Sarà sufficiente accedere a DAZN con le proprie credenziali attraverso smartphone, tablet o PC, oppure utilizzare l’applicazione sulle Smart TV compatibili.

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La telecronaca del derby sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, pronti ad accompagnare i tifosi durante i novanta minuti di una sfida tutta da vivere.

Appuntamento alle 20:45: Milan e Inter, il derby non aspetta!

Anche Milannews24 seguirà la sfida di San Siro con aggiornamenti e contenuti dedicati prima, durante e dopo la partita, accompagnando i tifosi nel tredicesimo appuntamento stagionale del Milan.