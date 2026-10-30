Mercato Milan, Endrick è il grande sogno di Cardinale: contatti già avviati, appuntamento al 2027?

Il club rossonero ha già manifestato concretamente il proprio interesse per il talento brasiliano durante la scorsa estate, ma Mourinho ha frenato la trattativa: il Milan non molla e resta alla finestra in vista di una possibile occasione futura

Il tema dell’attaccante continua a tenere banco in casa Milan, soprattutto considerando che Christopher Ramos ha attualmente come unica alternativa Francesco Camarda, che finora non ha trovato molto spazio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il grande obiettivo di Gerry Cardinale per il futuro dell’attacco rossonero sarebbe Endrick, giovane talento brasiliano di proprietà del Real Madrid.

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Il Milan, infatti, durante la scorsa estate si sarebbe mosso concretamente per provare a portare il classe 2006 in rossonero, trovando però un muro da parte di José Mourinho, intenzionato a puntare sul giocatore nonostante il minutaggio finora limitato.

La dirigenza milanista era consapevole già ad agosto delle difficoltà legate all’operazione e della sostanziale impossibilità di chiudere immediatamente l’affare. Per questo motivo, il club avrebbe scelto una strategia diversa: manifestare concretamente il proprio apprezzamento nei confronti del brasiliano e far sapere al suo entourage di essere interessato a lui.

Una presa di posizione importante in ottica futura, che potrebbe diventare decisiva qualora dovessero aprirsi nuovi spiragli nel 2027. Il Milan, infatti, avrebbe già fatto sapere di essere pronto a inserirsi nuovamente nella corsa al talento brasiliano, qualora si presentasse l’occasione giusta.

Endrick resta dunque un pallino di Cardinale e un possibile obiettivo per il futuro del progetto rossonero. La strada è ancora lunga, ma il gradimento del Milan è concreto: se nel 2027 dovessero esserci le condizioni per un’operazione, i rossoneri vogliono essere della partita.