Milan, Cardinale prepara il mercato di gennaio: difensore in cima alla lista, ma non sarà l’unico rinforzo

Il proprietario rossonero vuole un mercato ambizioso: già avviati i primi contatti per il centrale, Inacio resta un profilo da seguire. Nel mirino anche altri innesti per aumentare la qualità e la profondità della rosa

Il Milan si prepara a intervenire sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La priorità della dirigenza è individuare un nuovo difensore centrale, ma le strategie rossonere potrebbero non limitarsi a un solo acquisto. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Gerry Cardinale vuole un mercato ambizioso, seguendo la stessa linea adottata durante la sessione estiva.

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Il proprietario rossonero ha intenzione di essere aggressivo sugli obiettivi, senza però perdere di vista la sostenibilità e la progettualità. Le prime telefonate sono già partite e sono stati sondati diversi profili. Tra questi c’è anche Inacio, nome già conosciuto dal Milan e indicato da Ruben Amorim nella scorsa estate: una candidatura da tenere particolarmente in considerazione, anche se non rappresenta l’unica pista seguita per la difesa.

La ricerca di un centrale resta dunque la priorità e il Milan è intenzionato a portare a termine l’operazione. Tuttavia, Cardinale vorrebbe intervenire anche per aumentare la qualità della panchina, valutando eventuali ulteriori opportunità nel corso della sessione invernale.

La strategia è chiara: inserire giocatori forti, scelti con criterio e capaci di garantire un contributo nel lungo periodo. Non servono rinforzi temporanei destinati a rimanere soltanto sei mesi, ma calciatori in grado di essere importanti oggi, domani e dopodomani. L’ambizione di Cardinale è costruire un vero «long team», una squadra profonda e competitiva, con basi solide per il presente e per il futuro.