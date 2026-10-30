Arbitro Milan Inter: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Inter: l’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Sarà Guida a dirigere la sfida tra rossoneri e nerazzurri, in programma sabato 31 ottobre alle 20.45



È stata ufficializzata la designazione arbitrale per Milan-Inter, uno degli appuntamenti più attesi della decima giornata di Serie A Enilive. Il derby della Madonnina si giocherà sabato 31 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45.

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A dirigere la delicata sfida di San Siro sarà Marco Guida, arbitro chiamato a gestire una partita particolarmente importante per entrambe le squadre, non soltanto per il prestigio della stracittadina, ma anche per il peso dei tre punti nella corsa alle posizioni di vertice della classifica.

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Ad assisterlo lungo le corsie laterali ci saranno Peretti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Di Bello.

Per quanto riguarda la squadra arbitrale al VAR, la responsabilità sarà di Mazzoleni, affiancato da Camplone nel ruolo di AVAR.

Di seguito la designazione ufficiale completa comunicata per il derby:

SERIE A ENILIVE – DESIGNAZIONI 10a GIORNATA

MILAN – INTER Sabato 31/10 h. 20.45

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE