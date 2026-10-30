Il Milan lavora ai rinnovi. Dopo Pulisic altri due ancora in lista: Rabiot e Cisse!

Il Milan lavora ai rinnovi. Tuttosport fa il punto sul lavoro dei rossoneri che dopo l’ufficialità di Pulisic tratteranno con Rabiot e Cisse

Il Milan continua a lavorare sul consolidamento della propria rosa. Dopo il rinnovo di Strahinja Pavlović e quello appena ufficializzato di Christian Pulisic, il club rossonero ha già individuato i prossimi due dossier sui quali concentrarsi: Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse.

A fare il punto è Tuttosport, che sottolinea come la strategia della società sia quella di procedere progressivamente con i giocatori considerati centrali nel progetto.

Milan, il prossimo rinnovo è quello di Rabiot

La priorità, secondo il quotidiano, sarebbe rappresentata da Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è attualmente legato al Milan da un accordo fino al 2028 con uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro, ma il club starebbe lavorando a un adeguamento.

L’obiettivo della società sarebbe quello di arrivare alla formalizzazione del nuovo accordo entro la fine del 2026, evitando di prolungare eccessivamente i tempi della trattativa.

Cissé, il Milan vuole blindare il giovane bomber

Subito dopo Rabiot, l’attenzione è rivolta ad Alphadjo Cisse, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il giovane attaccante è attualmente legato al Milan fino al 30 giugno 2030, con uno stipendio base che si aggira intorno agli 800 mila euro.

Il suo rendimento, con sette gol tra campionato ed Europa League, ha però modificato il suo status all’interno della rosa. Per questo motivo, secondo Tuttosport, il Milan intende intervenire anche sul suo ingaggio, adeguandolo alla nuova centralità del giocatore.

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Milan, resta aperto anche il dossier Krösche

Parallelamente ai rinnovi, rimane da definire la questione del nuovo Head of Football. Il nome di Markus Krösche resta al centro dei discorsi, ma l’accordo non sarebbe ancora stato raggiunto.

Nel frattempo, l’Eintracht Francoforte ha promosso Timmo Hardung alla responsabilità di tutte le aree sportive del club. Una scelta che, secondo il quotidiano torinese, renderebbe più complicato un eventuale trasferimento di Hardung al Milan qualora fosse proprio Krösche ad assumere il nuovo incarico in rossonero.