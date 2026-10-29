Rosa corta e triplo impegno: tutte le colpe del Milan in estate (e come riparare almeno in parte a gennaio)

Una squadra costruita per competere, ma con troppe poche alternative per reggere il ritmo di una stagione logorante: tra infortuni, rotazioni limitate e scelte di mercato discutibili, il Diavolo paga il prezzo di una programmazione incompleta

C’è un momento, nel corso di una stagione, in cui le attenuanti cominciano a perdere peso e i problemi strutturali diventano impossibili da nascondere. Per il Milan, quel momento arriva quando le partite si accumulano, le energie diminuiscono e l’infermeria si riempie. A quel punto non basta più affidarsi alla qualità dei titolari, alla capacità dell’allenatore di trovare soluzioni alternative o alla speranza che gli indisponibili rientrino in fretta. Serve una rosa costruita per affrontare le difficoltà, non soltanto per presentarsi bene alla prima giornata.

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Il problema del Milan, infatti, non riguarda esclusivamente i risultati. Una sconfitta può capitare, anche contro un avversario alla portata. Ciò che deve far riflettere è il modo in cui una squadra reagisce quando viene privata di alcuni elementi fondamentali, quando deve cambiare interpreti e quando il calendario non concede il tempo necessario per recuperare. Se ogni assenza costringe a reinventare un ruolo, modificare gli equilibri o chiedere uno sforzo supplementare agli stessi giocatori, allora la questione va oltre la semplice emergenza: riguarda la programmazione estiva.

IL MERCATO ESTIVO: NON BASTA ACQUISTARE, BISOGNA COSTRUIRE UNA SQUADRA

La prima responsabilità è proprio questa: aver sottovalutato, almeno in alcune zone del campo, il valore delle alternative. Una rosa competitiva non si misura soltanto attraverso gli undici titolari, ma anche attraverso la qualità di chi parte dalla panchina e la possibilità di sostituire un giocatore senza stravolgere l’intera squadra.

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La profondità non è un lusso, ma una necessità. Soprattutto quando gli obiettivi stagionali impongono di affrontare più competizioni, con trasferte, partite ravvicinate e impegni che richiedono caratteristiche differenti. Una formazione può avere un ottimo undici iniziale, ma se il divario tra titolari e riserve è troppo ampio, basta poco per compromettere la continuità del rendimento.

Il mercato estivo, dunque, andava affrontato con una logica precisa: individuare le esigenze dell’allenatore, anticipare i possibili problemi fisici e assicurarsi almeno due soluzioni credibili per ogni ruolo. Non significa acquistare indiscriminatamente, né spendere cifre elevate per ogni riserva. Significa scegliere profili funzionali, capaci di garantire affidabilità e di adattarsi alle richieste tattiche.

Il vero errore è confondere il numero dei giocatori con la completezza della rosa. Avere alternative sulla carta non basta se queste non offrono le caratteristiche necessarie per mantenere lo stesso livello di competitività.

GLI INFORTUNI NON SONO UNA SCUSA, MA UNA ROSA CORTA DIVENTA UN LIMITE

Naturalmente, sarebbe troppo semplice attribuire ogni responsabilità alla dirigenza. Gli infortuni fanno parte del calcio, possono colpire qualsiasi reparto e non sono sempre prevedibili. Tuttavia, una società ambiziosa deve mettere l’allenatore nelle condizioni di affrontare anche gli imprevisti. È proprio questo il punto: non si può programmare una stagione sperando che i titolari siano sempre disponibili.

Le difficoltà emerse nelle ultime settimane, culminate nella sconfitta contro il Bologna, hanno evidenziato soprattutto le lacune sulle corsie esterne e in difesa. Quando mancano contemporaneamente più interpreti, gli adattamenti diventano inevitabili. Il problema è che un giocatore fuori ruolo può garantire disponibilità e sacrificio, ma difficilmente offre sempre le stesse garanzie di chi conosce perfettamente movimenti, tempi e responsabilità di quella posizione.

Il risultato è una squadra più prevedibile, meno equilibrata e costretta a chiedere troppo agli stessi uomini. E quando si gioca ogni pochi giorni, la stanchezza fisica finisce per incidere anche sulla lucidità, sulla pressione e sulla capacità di gestire i momenti delicati delle partite.

GENNAIO, TRE INTERVENTI MIRATI PER RIMETTERE IN PIEDI IL MILAN

La sessione invernale non può cancellare gli errori dell’estate, ma può almeno ridurne le conseguenze. Per riuscirci, il Milan dovrà abbandonare la logica dell’occasione di mercato e concentrarsi sulle necessità reali della squadra.

La prima priorità è un difensore centrale affidabile, possibilmente già pronto per giocare ad alto livello. Non serve necessariamente inseguire il nome più costoso: serve un profilo capace di entrare rapidamente nelle rotazioni, garantire solidità e permettere all’allenatore di gestire meglio le energie del reparto.

Il secondo intervento dovrebbe riguardare la fascia destra. Il Milan ha bisogno di un giocatore di ruolo, in grado di assicurare copertura difensiva, corsa e continuità. Un’alternativa credibile consentirebbe di evitare adattamenti forzati e di non dipendere esclusivamente dal recupero di un singolo titolare.

Infine, occorre un’alternativa offensiva realmente pronta. Il centravanti non può essere costretto a sostenere da solo il peso dell’attacco per un’intera stagione. Un vice affidabile permetterebbe di gestire le rotazioni senza abbassare eccessivamente il livello della squadra, preservando energie preziose nei momenti decisivi.

Tre acquisti, dunque, ma con una condizione imprescindibile: devono essere funzionali al progetto tecnico. Meglio tre innesti mirati che cinque operazioni dettate dalla fretta.

LA RESPONSABILITÀ È DEL CLUB: A AMORIM SERVONO STRUMENTI, NON MIRACOLI

C’è poi una questione che riguarda direttamente la dirigenza: la coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le risorse messe a disposizione dell’allenatore. Se il Milan vuole competere su più fronti, deve costruire una squadra capace di reggere il calendario, non soltanto un undici competitivo nelle giornate migliori.

Anche Amorim avrà le sue responsabilità. Dovrà trovare soluzioni tattiche, gestire meglio le energie e valorizzare i giovani quando necessario. Ma chiedergli di compensare ogni lacuna con gli adattamenti significherebbe attribuirgli un compito che nessun allenatore può svolgere all’infinito.

A gennaio serviranno inoltre valutazioni attente sulle uscite: cedere giocatori senza sostituirli adeguatamente potrebbe aggravare una situazione già delicata. La priorità deve essere aumentare la qualità e la disponibilità delle alternative, non semplicemente sfoltire la rosa.

Il Milan ha ancora tempo per correggere la rotta, ma non può permettersi di sbagliare un’altra finestra di mercato. Le difficoltà attuali devono diventare una lezione per il futuro: le stagioni si preparano in estate e si salvano, quando necessario, a gennaio. Rimandare ancora significherebbe rischiare di trasformare problemi risolvibili in obiettivi mancati.

Il mercato invernale non sarà la soluzione a tutto, ma potrà rappresentare il primo passo per restituire ad Amorim una squadra completa, equilibrata e finalmente attrezzata per affrontare le ambizioni del Milan.