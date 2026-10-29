MN24 – Pulisic rinnova fino al 2031: oggi in sede, firma imminente e annuncio in arrivo!

Il numero 11 rossonero è pronto a legarsi ancora al Diavolo: nelle prossime ore è atteso in via Aldo Rossi per mettere nero su bianco il nuovo accordo. Poi arriveranno l’ufficialità e le sue prime parole



Il futuro di Christian Pulisic sarà ancora a tinte rossonere. Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il rinnovo dell’attaccante americano con il Milan sarebbe ormai pronto per essere formalizzato. Come riportato da Milannews24, il numero 11 è atteso nelle prossime ore nella sede del club, in via Aldo Rossi, per firmare il nuovo contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2031.

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Una notizia importante per la società milanista, intenzionata a puntare ancora su uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Dopo la firma, il club dovrebbe procedere con l’annuncio ufficiale, accompagnato dalle dichiarazioni dello stesso Pulisic, che potrà così raccontare le proprie sensazioni sul prolungamento del rapporto con il Milan.

PULISIC, NUMERI IMPORTANTI DAL SUO ARRIVO AL MILAN

L’americano è arrivato a Milano nell’estate del 2023 dal Chelsea, per un’operazione da circa 20 milioni di euro. Fin dal suo debutto in rossonero, Pulisic ha dimostrato di poter incidere con continuità, diventando un elemento importante per la squadra grazie alla qualità tecnica, alla capacità di creare occasioni e al contributo realizzativo.

I numeri confermano il suo peso: finora ha collezionato 142 presenze e 44 gol con la maglia milanista. La rete più recente è arrivata domenica contro l’Udinese, grazie a un assist di Luka Modric.

Il prolungamento fino al 2031 rappresenterebbe quindi un segnale chiaro della fiducia del Milan nel proprio attaccante. Ora manca soltanto la firma per dare il via alla nuova fase dell’avventura rossonera di Pulisic.