MN24 – Piovono conferme sul rinnovo di Tomori: Amorim e Cardinale pronti a premiarlo! Cifre e dettagli

Il difensore inglese potrebbe prolungare il contratto fino al 2028, con opzione per la stagione successiva a favore del club: possibile anche una riduzione dell’ingaggio rispetto agli attuali 3.5 milioni di euro

In casa Milan arrivano conferme sulla concreta possibilità di un rinnovo contrattuale per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, protagonista in rossonero, potrebbe presto diventare uno dei prossimi giocatori a prolungare il proprio legame con il club, sulla scia delle strategie societarie volte a consolidare il gruppo a disposizione di Ruben Amorim.

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Come riportato da MilanNews24, la dirigenza starebbe valutando seriamente la possibilità di blindare il centrale, anche alla luce degli apprezzamenti ricevuti per il suo atteggiamento professionale. Amorim e Gerry Cardinale starebbero infatti riconoscendo sempre più il valore della sua dedizione quotidiana, della disponibilità al lavoro e dell’impegno dimostrato nel corso della stagione.

Tomori-Milan, rinnovo fino al 2028: i dettagli della possibile intesa

L’ipotesi sul tavolo prevede un prolungamento fino al 2028, con un’opzione per la stagione successiva a favore del club. Una formula che consentirebbe al Milan di mantenere il controllo sul futuro del difensore e di garantirsi maggiore continuità nel reparto arretrato.

Un aspetto importante riguarda anche la componente economica. Il nuovo accordo potrebbe prevedere un ingaggio inferiore agli attuali 3,5 milioni di euro a stagione, in linea con l’obiettivo societario di gestire in maniera sostenibile il monte stipendi.

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Da parte di Tomori, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe apertura totale al rinnovo. Un segnale significativo per una trattativa che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Il Milan valuta dunque la possibilità di premiare la professionalità dell’inglese, puntando sulla sua permanenza anche per le prossime stagioni.