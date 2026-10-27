Pellegatti sull’accordo per il rinnovo di Pulisic: «Ottima notizia, è un leader straordinario. Rappresenta i valori del Milan»

Pellegatti ha commentato le voci inerenti all’accordo per il rinnovo di Pulisic in rossonero mostrando un netto entusiasmo per la notizia

Le ultime notizie sul rinnovo di Christian Pulisic con il Milan hanno raccolto grande entusiasmo nell’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato da Sky, le parti avrebbero raggiunto un accordo per prolungare il contratto dell’attaccante statunitense fino al 2031.

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A commentare la novità è stato Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha sottolineato il valore tecnico e umano di Pulisic, descrivendolo come un elemento centrale per il presente e per il futuro del Milan. Il giornalista ha inoltre evidenziato le caratteristiche del giocatore dentro e fuori dal campo.

IL RINNOVO DI PULISIC FINO AL 2031 – «La notizia del giorno — ed è un’ottima notizia, emersa ieri sera grazie ai colleghi di Sky — è che Christian Pulisic sta per firmare un contratto fino al 2031. Le parti hanno trovato un accordo, e non possiamo che esserne felici perché stiamo parlando di un vero campione.»

PULISIC, LEADER IN CAMPO E VALORE DEL MILAN – «Magari non sarà un leader urlatore o un trascinatore assoluto nello spogliatoio — mi dicono sia un ragazzo molto chiuso, molto riservato, privo del piglio classico del capo popolo —, ma è un leader straordinario in campo. È un giocatore che segna gol pesanti, dotato di classe e di stile purissimi, che rappresenta in modo eccellente i valori del Milan. Quindi, la notizia che Pulisic firmerà nei prossimi giorni o nelle prossime settimane il rinnovo con i rossoneri farà certamente la gioia dei tifosi. Del resto, i sostenitori milanisti hanno sempre ammirato in lui — un po’ come accade per Harry Kane — la serietà esemplare nei comportamenti, l’applicazione totale nel recuperare dai vari infortuni quando è capitato, e la capacità di essere al tempo stesso il presente e il futuro radioso di questo Milan».

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Le parole di Pellegatti, affidate al suo canale YouTube, sottolineano quindi il peso che Pulisic ha assunto nel progetto rossonero. Il possibile prolungamento fino al 2031 rappresenterebbe un segnale importante sulla centralità dell’americano nelle strategie future del Milan.