Amorim ruota il Milan in vista del Bologna: Pulisic verso la panchina, al suo posto Cisse

Amorim riflette sull’undici titolare del Milan in vista del Bologna: Pulisic verso la panchina, al suo posto torna titolare Cisse

La probabile formazione del Milan per la sfida di domani contro il Bologna resta ancora da definire. Come riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, nella seduta odierna Rúben Amorim non ha provato un undici definitivo e diverse decisioni verranno prese soltanto nelle prossime ore.

Il tecnico portoghese deve soprattutto gestire le energie in una fase complicatissima della stagione, con il derby contro l’Inter in programma sabato e ben otto assenze complessive che riducono le possibilità di rotazione.

Milan-Bologna, Modric verso la panchina

Uno dei principali indizi riguarda Luka Modric. Il croato dovrebbe osservare un turno di riposo dopo essere partito titolare contro l’Udinese. Considerando anche il derby ormai imminente, Amorim sembra orientato a non chiedere al 41enne tre partite consecutive in una sola settimana.

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In mediana dovrebbero quindi trovare spazio Yunus Musah e Ardon Jashari, con il giovane svizzero che avrebbe così un’altra occasione dal primo minuto.

Estupinan e Diawara, ballottaggio in difesa

Un dubbio riguarda invece la composizione della linea difensiva. Pervis Estupinan e Diawara si contendono una maglia da titolare.

Il giovane rossonero ha ben figurato dal primo minuto contro l’Udinese, offrendo una soluzione alternativa ad Amorim. La decisione definitiva arriverà però soltanto dopo le ultime valutazioni.

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Milan, possibile riposo anche per Pulisic

Anche in attacco potrebbe esserci una rotazione. Christian Pulisic è infatti candidato a partire dalla panchina, con Cisse pronto a prendere il suo posto alle spalle di Gonçalo Ramos.

Sulla corsia sinistra potrebbe invece essere confermato Davide Bartesaghi in posizione più avanzata, dopo la buona prestazione offerta a Udine in un ruolo inedito.

Amorim dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra la necessità di affrontare al meglio il Bologna e quella di preservare le energie in vista del derby. Domani non saranno disponibili Gila, Moreira e Rabiot, mentre l’emergenza complessiva ha già raggiunto quota otto assenti.