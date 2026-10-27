Calciomercato Milan, occhi puntati su Tresoldi: sfida alle big europee per il talento del Brugge

La tripletta dell’attaccante tedesco accende il mercato internazionale: Chelsea e Manchester City lo seguono da vicino, ma anche Milan e Juventus restano alla finestra. Il Brugge fissa il prezzo a 50 milioni e frena le ipotesi di una partenza a gennaio

Il nome di Nicolò Tresoldi continua a guadagnare spazio sui taccuini dei principali club europei. L’attaccante del Club Brugge è reduce da un fine settimana da protagonista, impreziosito da una splendida tripletta che ha ulteriormente attirato l’attenzione degli osservatori internazionali.

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A muoversi con particolare interesse sono soprattutto le società di Premier League. Chelsea e Manchester City avrebbero seguito dal vivo il giovane centravanti nella sfida contro il Sint-Truiden, confermando l’attenzione riservata a un profilo che sta facendo parlare di sé per qualità e potenziale.

La concorrenza, però, è tutt’altro che limitata all’Inghilterra. In Italia, Milan e Juventus continuano a monitorare la situazione, mentre anche Atletico Madrid, Arsenal, Tottenham, Manchester United, Newcastle e Borussia Dortmund sarebbero interessati all’evoluzione del giocatore.

Una corsa destinata ad accendere il mercato, soprattutto considerando la valutazione fissata dal Brugge: 50 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia le aspettative del club belga e rende particolarmente complessa qualsiasi trattativa immediata.

La società, infatti, non avrebbe intenzione di privarsi di Tresoldi già nella finestra invernale. Anche il giocatore, secondo le indiscrezioni, preferirebbe completare la stagione in Belgio prima di prendere in considerazione un eventuale trasferimento.

Per il Milan si tratterebbe dunque di un’operazione da seguire con attenzione, senza aspettarsi sviluppi immediati. Il talento dell’attaccante è finito sotto i riflettori, ma la valutazione elevata e la volontà del Brugge di trattenerlo rappresentano due ostacoli significativi.

La partita per il futuro di Tresoldi potrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi, quando le pretendenti saranno chiamate a trasformare l’interesse in proposte concrete. E la concorrenza internazionale promette di essere particolarmente agguerrita.