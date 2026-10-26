Il Milan blinda Pulisic: accordo raggiunto per il rinnovo fino al 2031! Ecco tutti i dettagli

L’esterno offensivo statunitense lega a lungo termine il suo futuro al club rossonero: l’indiscrezione confermata da Sky Sport

Arriva una notizia destinata a far esultare l’intero popolo milanista. Il Milan ha trovato l’accordo totale per il prolungamento di contratto di Christian Pulisic, autentico trascinatore e punto di riferimento assoluto nello scacchiere tattico di Ruben Amorim.

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante americano firmerà un nuovo accordo a lunghissima scadenza, legandosi ai colori rossoneri fino al giugno del 2031. Una mossa strategica e di altissimo spessore societario, con cui la dirigenza del Diavolo sceglie di blindare uno dei suoi gioielli più preziosi, allontanando le sirene di mercato e confermando la volontà di costruire un progetto vincente e duraturo.

Il rendimento e l’importanza nello scacchiere di Amorim

Protagonista di un avvio di stagione straordinario – impreziosito da prestazioni di altissimo livello e gol pesanti come quello recente che ha spianato la strada al successo in trasferta contro l’Udinese –, Pulisic si conferma così al centro del progetto tecnico rossonero.

La firma imminente fino al 2031 premia il rendimento eccezionale dell’ex Chelsea, ribadendo la centralità del giocatore all’interno della visione sportiva del club e regalando grande entusiasmo ai tifosi in vista dei prossimi impegni cruciali della stagione.