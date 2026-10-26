Sabatini promuove il Milan: «Partita semplificata e risposte importanti dai senatori» – Milan News 24

L’analisi del giornalista sulla vittoria di Udine e sulla prova della squadra di Amorim

Nel suo consueto approfondimento social su TikTok, il giornalista e opinionista sportivo Sandro Sabatini ha commentato la prova di forza del Milan di Ruben Amorim, capace di imporsi con autorità sul campo dell’Udinese. Un successo prezioso che ha spazzato via i dubbi della vigilia legati alle fatiche di Europa League e alle numerose defezioni nella rosa rossonera.

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Un’analisi dettagliata in cui l’opinionista ha messo in luce la maturità della squadra, abile nel superare le insidie iniziali e nel ritrovare le certezze del recente passato grazie ai suoi uomini simbolo e ai giovani in rampa di lancio.

Le parole di Sandro Sabatini

«Il Milan è stato bravo a semplificare una gara che sulla carta presentava una serie di pericoli, derivanti dalle ultime prestazioni come quella in Europa League, e anche dalle tante assenze nei rossoneri. Lo stesso Gonçalo Ramos era in dubbio prima della partita. Invece la squadra di Amorim ha risposto molto bene. Bartesaghi finalmente ha scalato le gerarchie che lo vedevano dietro ad Estupinan. L’italiano ha giocato una partita di livello in un ruolo nemmeno tanto suo, giocando più offensivo. Grande prestazione anche di Pulisic, non solo per il gol. Modrc ha gestito benissimo come al solito, da campione vero. Il Milan ritrova sè stesso attraverso i giocatori che l’anno scorso lo avevano reso competitivo» ha affermato Sandro Sabatini, evidenziando l’importanza delle certezze ritrovate per il prosieguo della stagione.