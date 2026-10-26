Riscatto rossonero a Udine: il Milan domina con Pulisic e Hutchinson, Modric firma un nuovo record

I ragazzi di Ruben Amorim superano la prova di maturità al Bluenergy Stadium regalando spettacolo e cancellando le scorie europee

Un Milan bello, convincente e padrone assoluto del campo conquista tre punti fondamentali sul terreno dell’Udinese. I ragazzi guidati da mister Ruben Amorim hanno condotto il match dall’inizio alla fine, imponendo il proprio ritmo, rischiando pochissimo in fase difensiva e sfiorando a più riprese la terza e la quarta rete. A firmare il successo ci hanno pensato Christian Pulisic e Omari Hutchinson, quest’ultimo autore della sua prima marcatura ufficiale con la maglia rossonera.

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Una risposta di carattere e di grande personalità che serviva come il pane per spazzare via i dubbi insorti dopo la pesante débâcle subita in Europa League per mano del Bournemouth. Gli inglesi, peraltro, hanno confermato il loro momento di forma straripante travolgendo con il medesimo punteggio di 3-0 anche il Manchester United tra le mura amiche dell’Old Trafford.

Modric nella storia della Serie A: superato il primato di Ibrahimovic

Oltre ai marcatori di giornata, una menzione d’onore spetta indubbiamente a un grandissimo protagonista della sfida: Luka Modric. Il campione croato ha regalato sprazzi di classe pura illuminando la manovra offensiva del Diavolo e sfornando l’assist vincente per il gol di Pulisic.

Un passaggio decisivo che proietta il centrocampista dritto nella storia del nostro campionato. Come sottolineato dai dati forniti da OptaPaolo, Modric è diventato il calciatore ad aver fornito più assist in Serie A dopo aver compiuto i 40 anni d’età, prendendo in considerazione l’era del torneo a 20 squadre (dalla stagione 2004/05 in poi). Salito a quota 4 assist, il classe 1985 ha così superato una leggenda rossonera come Zlatan Ibrahimovic, rimasto fermo a quota 3. La leadership e la qualità dell’ex Real Madrid si confermano ancora una volta una risorsa di inestimabile valore per la formazione di Ruben Amorim.