Verso NBA Europe, vertici statunitensi a Londra per incontrare i big club del calcio europeo: c’è anche il Milan. Ecco i dettagli

Sinergie tra basket e calcio: domani l’incontro decisivo che coinvolge anche il Milan per fare il punto sul nuovo progetto

Questa sera al Palladium Theatre di Londra, alle ore 21 italiane, andrà in scena l’attesissima cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro 2026, un riconoscimento che quest’anno è più che mai incerto. In platea, come ospiti, siederanno anche alcuni vertici del campionato di NBA, come viene riportato da Davide Chinellato, corrispondente nel Regno Unito per la Gazzetta dello Sport. Ma la vera notizia è che questi stessi emissari del campionato professionistico nordamericano domani avranno un incontro con alcuni vertici dei top club europei interessati al progetto NBA Europe.

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Davide Chinellato riporta questa indiscrezione e cita a margine anche alcuni dei club calcistici che saranno coinvolti in questo nuovo meeting in cui si cercherà di fare il punto sullo stato del progetto: tra questi club c’è anche il Milan.

Il tweet di Davide Chinellato

«I massimi dirigenti NBA saranno stasera a Londra alla cerimonia del Pallone d’oro, alla vigilia di un incontro virtuale coi vertici di club calcistici come Milan, Real Madrid e Psg per parlare del progetto Europa» ha scritto il collega Davide Chinellato sul proprio profilo X, svelando i retroscena di un asse sempre più caldo tra il basket americano e il calcio d’élite europeo.