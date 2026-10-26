Tomori, grande professionalità dopo le vicende estive: perché il Milan dovrebbe puntare sul rinnovo

Dall’esclusione dal progetto alla prova di carattere contro l’Udinese: Tomori ha dimostrato di poter essere ancora una risorsa importante per i rossoneri, ma il futuro passa anche dalle garanzie tecniche e dalle scelte della società

Ci sono prestazioni che valgono più di un voto in pagella. Quella di Fikayo Tomori contro l’Udinese è una di queste, perché arriva al termine di un’estate complicata, nella quale il difensore inglese si è ritrovato improvvisamente ai margini del progetto Milan. Eppure, quando è stato chiamato in causa, ha risposto sul campo, offrendo una prova convincente e dimostrando di non aver perso né la determinazione né la voglia di essere protagonista in rossonero.

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La sua storia recente merita una riflessione. Tomori era finito sul mercato, con la prospettiva di lasciare Milanello dopo essere stato considerato non centrale nei piani di Ruben Amorim. La trattativa con il Fulham non si è concretizzata e il difensore è stato reintegrato in rosa. Una situazione tutt’altro che semplice per un calciatore che, negli anni, aveva contribuito alla crescita della squadra e alla conquista dello scudetto 2021-22.

La domanda, adesso, è inevitabile: Tomori merita il rinnovo del contratto? La risposta non può prescindere da quanto mostrato contro l’Udinese, ma nemmeno da una valutazione complessiva del suo rendimento, delle caratteristiche tecniche e delle esigenze future del Milan.

I pro: professionalità, esperienza e attaccamento alla maglia

Il primo elemento a favore del rinnovo è la professionalità dimostrata nei momenti difficili. Essere esclusi dai piani tecnici, allenarsi separatamente e ritrovarsi improvvisamente a dover riconquistare spazio non è una situazione semplice da gestire. Tomori, però, ha avuto l’opportunità di rimettersi in gioco e ha risposto con una prestazione che restituisce valore alla sua candidatura.

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Contro l’Udinese, l’inglese ha mostrato aggressività, velocità e attenzione, qualità fondamentali per un difensore chiamato a coprire campo e accompagnare una linea arretrata moderna. La sua capacità di recuperare sugli avversari e di affrontare gli attaccanti nell’uno contro uno rimane un patrimonio importante.

C’è poi un aspetto meno appariscente, ma altrettanto significativo: la conoscenza dell’ambiente. Tomori veste la maglia rossonera dal gennaio 2021, ha vissuto la cavalcata scudetto e conosce il peso delle aspettative di San Siro. Non è un dettaglio secondario in una squadra che deve trovare continuità e consolidare le proprie gerarchie.

Inoltre, il difensore ha già dimostrato in passato di voler restare al Milan anche quando si erano presentate opportunità di trasferimento. La sua permanenza non è stata soltanto una questione contrattuale: il legame con il club ha avuto un ruolo importante nelle scelte precedenti.

Rinnovare Tomori significherebbe valorizzare un giocatore esperto, ancora nel pieno della maturità calcistica, evitando di disperdere risorse tecniche e conoscenze accumulate in anni di Serie A.

I contro: gli errori tecnici e le gerarchie da ricostruire

Naturalmente, il discorso non può essere soltanto emotivo. Una buona partita non cancella i limiti emersi nel tempo. Tomori è un difensore esplosivo e rapido, ma talvolta ha mostrato difficoltà nella gestione del pallone e nelle letture difensive. Alcuni errori di posizionamento e di valutazione hanno inciso sul suo rendimento, alimentando dubbi sulla possibilità di affidargli un ruolo centrale nel lungo periodo.

Anche la scelta estiva di Amorim va considerata. Se l’allenatore aveva inizialmente individuato altre priorità per il reparto, il club deve capire se la prestazione contro l’Udinese rappresenti un punto di svolta oppure un segnale positivo da confermare con continuità. Il rinnovo non può essere un premio per la professionalità, per quanto apprezzabile, ma deve rispondere a una precisa esigenza tecnica.

C’è poi la questione economica. Con il contratto in scadenza nel giugno 2027, il Milan deve evitare di arrivare alla prossima estate senza aver chiarito il futuro del giocatore. Prolungare il rapporto significa investire su di lui; non farlo, invece, potrebbe rendere necessario valutare una cessione a gennaio per non rischiare di perderlo a parametro zero.

La scelta giusta: rinnovo sì, ma a determinate condizioni

La sensazione è che Tomori meriti una nuova opportunità, soprattutto per come ha affrontato una situazione personale e professionale delicata. Il suo contributo contro l’Udinese dimostra che può ancora essere utile al Milan, offrendo velocità, esperienza e alternative preziose in difesa.

Questo, però, non significa consegnargli automaticamente una maglia da titolare o garantirgli un rinnovo a qualsiasi condizione. La società dovrebbe valutare la sua continuità di rendimento, la compatibilità con le idee di Amorim e la sostenibilità dell’ingaggio.

La soluzione migliore potrebbe essere un rinnovo ragionato, con condizioni economiche coerenti con il ruolo e con la possibilità di riconquistare spazio attraverso le prestazioni. Tomori ha dimostrato di non voler alzare bandiera bianca: adesso tocca al Milan decidere se trasformare questa professionalità in una nuova occasione.

Perché nel calcio il mercato può cambiare le gerarchie, ma sono le risposte sul campo a rimettere tutto in discussione. E dopo Udine, archiviare troppo in fretta il caso Tomori sarebbe un errore.