Calciomercato Milan, Nkunku può restare al Lipsia: riscatto da 28 milioni, cresce la fiducia

Il club tedesco è soddisfatto del rendimento dell’attaccante francese e valuta seriamente l’acquisto a titolo definitivo: anche la volontà del giocatore di proseguire in Germania può favorire l’operazione
Il futuro di Christopher Nkunku potrebbe essere ancora al Lipsia. Il club tedesco è soddisfatto delle prestazioni dell’attaccante francese e aumentano le possibilità che, al termine della stagione, decida di esercitare l’opzione per acquistarlo a titolo definitivo dal Milan.
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A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di calciomercato, secondo cui il rendimento del giocatore e la sua volontà di continuare l’avventura in Germania rappresentano due fattori importanti in vista della decisione finale.
Nkunku-Lipsia, riscatto da 28 milioni: il Milan attende
L’accordo prevede un’opzione d’acquisto da 28 milioni di euro, cifra che consentirebbe al Lipsia di assicurarsi definitivamente il cartellino del francese. Una possibilità che, alla luce delle indicazioni sul rendimento del giocatore, starebbe diventando sempre più concreta.
Nkunku, dal canto suo, sarebbe favorevole alla permanenza in Germania. La volontà dell’attaccante potrebbe quindi agevolare i dialoghi tra i club e favorire una soluzione condivisa al termine dell’annata.
Il futuro rossonero passa dalla decisione del Lipsia
Per il Milan, l’eventuale riscatto rappresenterebbe un passaggio importante nella pianificazione del mercato. I 28 milioni previsti dall’opzione potrebbero infatti garantire risorse utili per intervenire sulla rosa e valutare nuove strategie in vista della prossima stagione.
La decisione definitiva arriverà soltanto nei prossimi mesi, ma gli indizi sembrano andare nella stessa direzione: il Lipsia è soddisfatto, Nkunku vuole restare e il riscatto diventa uno scenario sempre più plausibile.