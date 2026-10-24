Amorim rilancia i titolarissimi contro l’Udinese: Gila, Modric e Rabiot dal primo minuto

Dopo la sconfitta contro il Bournemouth in Europa League, il tecnico portoghese prepara una formazione rivoluzionata: Pulisic e Gonçalo Ramos guideranno l’attacco, mentre in difesa De Winter e Pavlovic sono chiamati agli straordinari

Il Milan cerca il riscatto immediato dopo la battuta d’arresto europea. La sconfitta di giovedì contro il Bournemouth impone una reazione e Ruben Amorim, in vista della sfida di domani sera contro l’Udinese, è pronto a riproporre dal primo minuto i suoi uomini di maggiore fiducia.

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Come riferisce il Corriere dello Sport, dopo il turnover effettuato in Europa League, torneranno titolari Mario Gila, Luka Modric, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Gonçalo Ramos.

Gonçalo Ramos recupera: sarà lui a guidare l’attacco

Buone notizie per il centravanti portoghese, fermatosi nei giorni scorsi per un affaticamento al polpaccio. L’allarme è rientrato: il giocatore ha smaltito il problema fisico ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Contro l’Udinese dovrebbe quindi partire dal primo minuto, con Pulisic alle sue spalle.

A centrocampo, Modric riprenderà le redini della manovra insieme a Rabiot, mentre Gila tornerà a guidare la retroguardia rossonera.

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Difesa in emergenza: De Winter e Pavlovic chiamati agli straordinari

L’assenza per il grave infortunio di Matteo Gabbia riduce le alternative difensive. De Winter e Pavlovic dovrebbero essere confermati, mentre sulla corsia sinistra resta aperto il ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupinan.

Da valutare anche la posizione di Diego Moreira, apparso più efficace a sinistra che sulla fascia opposta.

Amorim punta sui titolari per ripartire subito, ma le assenze in difesa restano un problema da gestire.