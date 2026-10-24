Cardinale torna al fianco del Milan e di Amorim: dopo il ko di Bournemouth tappa a Udine e permanenza fino al derby

Cardinale torna al fianco del Milan e di Amorim dopo il ko di Bournemouth. Il patron rossonero farà tappa a Udine per poi restare a Milano fino al derby

Dopo aver seguito dalla televisione la pesante sconfitta del Milan contro il Bournemouth, Gerry Cardinale è pronto a tornare al fianco della squadra di Rúben Amorim. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il proprietario rossonero sarà infatti presente già domani sera alla trasferta contro l’Udinese, in una partita particolarmente importante per il morale della squadra e per la classifica di Serie A.

Udinese Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento

Il patron di RedBird non si limiterà però alla presenza al Bluenergy Stadium. Cardinale, infatti, avrebbe programmato di trascorrere una settimana a Milano, seguendo da vicino una fase particolarmente intensa della stagione e della vita societaria del Milan.

Cardinale segue il Milan: Udinese, Bologna e derby

Il primo appuntamento sarà dunque la sfida contro l’Udinese, chiamata a rappresentare l’immediata occasione di riscatto dopo la debacle europea.

Cardinale sarà poi presente anche per il turno infrasettimanale contro il Bologna, in programma mercoledì, prima di assistere al primo derby della stagione contro l’Inter. Una settimana con tre partite particolarmente significative per il percorso della squadra di Amorim.

Milan, non solo calcio: assemblea e nuovo stadio

L’agenda del numero uno di RedBird comprenderà però anche importanti appuntamenti societari. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, giovedì sarà una giornata particolarmente significativa con l’assemblea dei soci e, successivamente, la presentazione del progetto del nuovo stadio.

L’evento è previsto nel pomeriggio nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco, dove Milan e Inter presenteranno i dettagli del futuro impianto di proprietà.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Cardinale, una settimana per il presente e il futuro del Milan

La presenza prolungata di Cardinale arriva dunque in un momento cruciale. Il Milan è chiamato a reagire immediatamente sul campo dopo la sconfitta di Bournemouth, ma contemporaneamente la società è impegnata su questioni strategiche destinate a incidere sul futuro del club.

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta, il patron rossonero vuole seguire personalmente tutti questi passaggi, confermando una presenza sempre più diretta nelle principali vicende del Milan, dentro e fuori dal terreno di gioco.