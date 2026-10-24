Il mercato del Milan passa da Krosche: i rossoneri puntano a chiudere l’Head of Football, poi tre rinforzi per gennaio

Il mercato del Milan passa da Krosche. Priorità all’Head of Fottoball per i rossoneri che poi a gennaio lavoreranno per tre nuovi rinforzi alla rosa

Il Milan continua a lavorare per inserire Markus Krösche nel proprio organigramma con il ruolo di Head of Football. Nonostante la separazione del dirigente dall’Eintracht Francoforte, l’operazione non si è ancora concretizzata e, secondo quanto riferito da Tuttosport, servirà ancora del tempo per arrivare alla definizione dell’accordo.

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Krösche è infatti ancora legato contrattualmente al club tedesco fino al 2028 e per liberarlo sarebbe necessario corrispondere una clausola. A questo si aggiunge la volontà del dirigente di concedersi un breve periodo di pausa dopo cinque anni particolarmente intensi all’Eintracht.

Milan-Krösche, il club vuole accelerare

Il Milan avrebbe però intenzione di arrivare alla fumata bianca il prima possibile. La necessità di individuare il nuovo responsabile dell’area sportiva è legata soprattutto alla programmazione della prossima sessione di mercato.

Il club rossonero vuole infatti iniziare per tempo a pianificare gli interventi necessari per gennaio e considera Krösche una figura centrale per definire le strategie future insieme a Rúben Amorim.

Milan, tre priorità per il mercato di gennaio

Una volta completato l’inserimento del nuovo Head of Football, il Milan dovrà concentrarsi sul mercato. Secondo Tuttosport, le necessità principali sarebbero tre.

La prima riguarda la difesa, con Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona ancora tra i profili maggiormente apprezzati. Tra le alternative viene segnalato anche Luca Reggiani, giovane centrale classe 2008 del Borussia Dortmund.

La seconda esigenza riguarda invece le corsie esterne. Il Milan dovrà stabilire se intervenire a destra oppure a sinistra e, soprattutto, se puntare su un terzino maggiormente adatto alla difesa a quattro oppure su un giocatore capace di interpretare il ruolo a tutta fascia. La scelta dipenderà anche dal sistema che Amorim adotterà con maggiore continuità.

Infine, il terzo obiettivo è rappresentato da un vice Gonçalo Ramos. Il club vuole infatti aggiungere un’alternativa nel ruolo di centravanti per aumentare le soluzioni offensive a disposizione del tecnico portoghese.