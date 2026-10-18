Chievo Milan Futuro, 1-2: colpo dei rossoneri! Bonomi regala i tre punti

Chievo Milan Futuro, 1-2: i rossoneri di Navarro tornano alla vittoria! Asanji apre la sfida di tacco, Bonomi decide nel finale
Il Milan Futuro ritrova la vittoria all’ottava giornata di Serie D e lo fa su un campo particolarmente difficile. La squadra di Sergio Navarro espugna infatti Verona battendo 2-1 il ChievoVerona, che prima della sfida aveva vinto tutte le quattro gare interne disputate, con 10 gol segnati e uno solo subito.
Milan Futuro, Asanji apre la partita
Dopo un avvio equilibrato, il Milan passa al 25′ grazie a una giocata spettacolare di Levis Asanji. L’attaccante sfrutta l’assist dalla sinistra di Borsani e batte Arlanch con un preciso colpo di tacco.
Il Chievo reagisce e al 38′ trova il pareggio con Minessi, bravo a finalizzare la sponda di Vuthaj. Prima dell’intervallo i padroni di casa sfiorano anche il sorpasso, ma Cisse salva sulla linea, con l’aiuto della traversa.
Bonomi decide nel finale
Nella ripresa il Chievo continua a spingere, ma il Milan Futuro resiste e trova la svolta con i cambi. Al 79′ Bonomi viene fermato da Bane con un fallo da dietro: il difensore viene espulso e i padroni di casa restano in dieci.
All’85’ arriva il gol decisivo. Plazzotta calcia dalla distanza, Arlanch respinge e sulla ribattuta si avventa Bonomi, che firma il 2-1. Per il classe 2006 è una rete dal significato particolare: torna al gol dopo 525 giorni, al termine del lungo recupero dall’infortunio.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale
Il Milan Futuro porta così a casa tre punti pesanti e ritrova fiducia dopo la sconfitta contro il Rovato. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio del classe 2010 Borsa. Domenica 25 ottobre i rossoneri torneranno al Chinetti per affrontare il Club Milano.