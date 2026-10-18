Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione: Gyokeres vuole lasciare l’Arsenal! Il Milan studia il grande colpo. Ecco i dettagli e la richiesta dei Gunners

Frustrato dal poco spazio e spaventato dal possibile arrivo di Alvarez: l’attaccante valuta nuove avventure e il Milan osserva

Clamoroso scenario di calciomercato proveniente dall’Inghilterra: Viktor Gyökeres intende lasciare l’Arsenal e sta spingendo con decisione per una cessione già durante la finestra invernale di gennaio. Secondo quanto riportato dai colleghi di TeamTalk, l’attaccante svedese, frustrato per il mancato impiego in Premier League e la mancata garanzia di un posto da titolare, sta riflettendo con grande attenzione sul proprio futuro insieme ai suoi agenti e ad alcuni intermediari, giunti ormai alla determinazione di valutare ogni possibile pista per garantirgli una nuova avventura professionale a partire dall’inverno.

I due motivi della spaccatura: il minutaggio e l’ombra di Julian Alvarez

A spingere Gyökeres verso questa drastica decisione sono due fattori fondamentali. Il primo riguarda la profonda insoddisfazione dello svedese per l’attuale minutaggio in campionato, dove non è mai partito titolare in questa prima parte di Premier League, pur avendo giocato dall’inizio entrambe le sfide di Champions League. A preoccupare ulteriormente l’attaccante c’è poi la pianificazione sul mercato dei Gunners: l’Arsenal è infatti alla costante ricerca di una nuova punta e il fascicolo relativo a Julian Alvarez rimane apertissimo sulla scrivania della dirigenza londinese, prospettiva che ridurrebbe ulteriormente lo spazio a sua disposizione.

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Atlético Madrid in corsa, ma Milan e Juventus studiano il colpo

L’Atlético Madrid rimane una destinazione assolutamente concreta per il futuro del centravanti, dato che i Colchoneros avevano già discusso del possibile affare durante la scorsa estate e un eventuale rinnovo dell’interesse per Alvarez da parte dei londinesi potrebbe favorire la trattativa tra i due club. Tuttavia, la situazione viene monitorata attentamente anche in Serie A, dove Milan e Juventus si sono dimostrate fortemente interessate al giocatore. A causa dei costi elevati — il prezzo del cartellino parte infatti da una base di 50-55 milioni di euro — l’operazione appare complessa per le società italiane, ma se i bianconeri rimangono vigili spettatori, i rossoneri avevano già avviato nelle scorse settimane i primi colloqui iniziali per studiare le cifre e la fattibilità dell’affare in vista di gennaio.