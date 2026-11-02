Rebus trasferta per Genoa Milan: in giornata la decisione per i tifosi lombardi, la Curva Sud minaccia la protesta

Oggi il verdetto sul settore ospiti di Marassi per i residenti in Lombardia: la tifoseria organizzata rossonera annuncia una singolare iniziativa

Nella giornata di oggi si deciderà se i tifosi milanisti residenti in Lombardia potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti del Marassi di Genova per la sfida di domenica pomeriggio del Milan contro il Genoa. Si tratta di una situazione piuttosto strana visto che negli ultimi quindici anni, la trasferta è sempre stata aperta e senza restrizioni.

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L’attacco sui social della tifoseria organizzata e il blitz alternativo in Liguria

Nei giorni scorsi, la Curva Sud Milano ha pubblicato questo messaggio sui social:

«Visto il calcio inclusivo predicato dalla Lega Serie A, dove in alcune partite (come si preannuncia per Genoa-Milan), la vendita dei biglietti è consentita a tutti I Milanisti d’Italia ad eccezione degli appestati residenti in Lombardia, la tifoseria organizzata diserterà la trasferta e prepara una visita guidata con le famiglie all’acquario di Genova, con auto, puliman e treni…»