Milan, svolta dirigenziale: Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football rossonero

Accordo verbale raggiunto con l’attuale dirigente dell’Eintracht Francoforte: il dirigente tedesco è pronto a trasferirsi a Milano per assumere un ruolo centrale nella programmazione sportiva e nella gestione del mercato del Diavolo



Il Milan avrebbe individuato il nome del nuovo responsabile dell’area sportiva. Si tratta di Markus Krösche, attuale direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, destinato a diventare il nuovo Head of Football del club rossonero. Una novità importante per il futuro della società, che si prepara così a intervenire sulla propria struttura dirigenziale con l’inserimento di una figura di primo piano nel panorama calcistico europeo.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

A riportare l’indiscrezione è Fabrizio Romano, secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo verbale tra le parti. Krösche, dunque, sarebbe pronto a lasciare la Germania per iniziare una nuova avventura professionale a Milano, assumendo la responsabilità delle strategie sportive e delle operazioni di mercato rossonere.

La scelta del dirigente tedesco rappresenterebbe un passaggio significativo nella riorganizzazione del Milan. Il nuovo Head of Football avrebbe infatti un ruolo centrale nella costruzione della squadra, nella valutazione dei profili da acquistare e nella pianificazione delle prossime sessioni di calciomercato.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Krösche arriva da un’esperienza importante all’Eintracht Francoforte, società nella quale ha contribuito allo sviluppo del progetto sportivo e alla valorizzazione di diversi calciatori. Le sue competenze sul mercato internazionale e la conoscenza del calcio europeo sono caratteristiche che avrebbero convinto la dirigenza milanista.

Adesso resta da definire il passaggio definitivo, ma l’accordo verbale rappresenta un’indicazione importante: il Milan sembra aver scelto il dirigente a cui affidare una parte fondamentale del proprio futuro sportivo.