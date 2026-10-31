Kakà: «Molto difficile spiegare le emozioni. Il coro “non è brasiliano però” vale anche per Pulisic» – Milan News 24

Kakà è stato intervistato nel prepartita di Milan Inter, molto emozionato il brasiliano nel giorno del suo ritorno a San Siro

Ricardo Kakà ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Inter. Il brasiliano è entrato nella hall of fame rossonera. Queste le sue parole:

LE EMOZIONI «È molto difficile dire a parole le emozioni che sento qui a San Siro con i tifosi milanisti. È una giornata speciale per me».

SERVIREBBE UN BRASILIANO? «Mi piace vedere i brasiliani nei top club, mi piacerebbe rivederli al Milan. Luka Modric mi piace tantissimo comunque, è mio amico. Poi c’è Pulisic e penso che questa canzone – “Non è brasiliano però…”».

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SU CARDINALE «Ieri sono stato a cena con lui. Il suo discorso è stato molto bello. Vuole tornare ad essere protagonista in Europa e in Italia. A noi ci è servita una squadra forte con grandissimi giocatori. Non basta avere solo bravi giocatori, serve una squadra molto forte ed è quello che ci ha portato a vincere».