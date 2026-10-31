Calciomercato Milan, conferme su Endrick: sfida all’Arsenal e alla Roma per il talento del Real Madrid

Il giovane attaccante brasiliano potrebbe lasciare il Bernabéu già a gennaio per trovare maggiore spazio: i rossoneri valutano il prestito secco, una formula gradita anche al Real Madrid. Sul classe 2006 resta forte l’interesse dei Gunners



Il Milan guarda con attenzione al mercato internazionale e tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza rossonera ci sarebbe anche quello di Endrick. Il giovane attaccante brasiliano del Real Madrid potrebbe infatti cambiare maglia già nella sessione invernale, alla ricerca di maggiore continuità dopo una prima parte di stagione caratterizzata da poche opportunità.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, l’Arsenal avrebbe mantenuto i contatti con gli agenti del giocatore, valutando la possibilità di portarlo a Londra a gennaio. I Gunners sarebbero orientati verso un prestito con diritto di riscatto, mentre il Real Madrid preferirebbe una formula senza possibilità di acquisto definitivo.

Ed è proprio su questo aspetto che potrebbe inserirsi il Milan. Secondo la stessa fonte, i rossoneri e la Roma sarebbero interessati all’attaccante brasiliano e spingerebbero per un prestito secco, soluzione particolarmente apprezzata dai Blancos, intenzionati a non perdere il controllo sul futuro del talento.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

La situazione di Endrick a Madrid non è semplice. Il brasiliano ha trovato pochissimo spazio in campionato, partendo titolare soltanto una volta. Anche la recente esclusione dalla sfida contro il Barcellona avrebbe aumentato la frustrazione del giocatore e del suo entourage.

Il Real continua comunque a credere nelle sue qualità e non vorrebbe privarsene definitivamente. Per il Milan si presenta dunque un’opportunità interessante: portare a Milano un talento internazionale, offrirgli continuità e aggiungere qualità al reparto offensivo. La concorrenza, però, è già particolarmente agguerrita.