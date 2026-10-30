Rinnovo Pulisic, svelate le cifre da The Athletic: prolungamento fino al 2031 con ingaggio da top player

Rinnovo Pulisic, i dettagli economici del quinquennale: base fissa di 6,5 milioni che con i bonus può arrivare a 10
Christian Pulisic ha firmato un prolungamento contrattuale di cinque anni che lo legherà al Milan fino al 2031. Come rivela il quotidiano statunitense The Athletic, il contratto prevede una base fissa garantita di 6,5 milioni di euro all’anno, che può arrivare fino a 10 milioni di euro (11,14 milioni di dollari) grazie a eventuali bonus.
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Le cifre svelate dai media americani confermano la volontà della società di mettere lo statunitense al centro del progetto tecnico e d’immagine per i prossimi anni. Un prolungamento importante, ufficializzato proprio alla vigilia della delicata sfida di campionato contro l’Inter, che premia il rendimento sul campo del classe ’98 e ne consolida la posizione da punto di riferimento della rosa.