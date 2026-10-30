Verso Milan Inter, la designazione: c’è Marco Guida per il derby. I precedenti con i rossoneri e gli episodi discussi

Il fischietto di Torre Annunziata incrocia il Diavolo nella decima giornata: lo storico e i casi da moviola

La designazione arbitrale per il big match della decima giornata di Serie A tra Milan e Inter ha assegnato la direzione della stracittadina milanese a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Una scelta di grande esperienza internazionale per dirigere uno dei derby più infuocati e decisivi della stagione.

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Analizzando il quadro statistico, sono 38 i precedenti ufficiali tra il Milan e il fischietto campano. Il bilancio per la squadra oggi guidata da Ruben Amorim recita 17 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte. Numeri che mettono in luce uno storico ricco di incroci ad altissima tensione, in cui non sono mai mancati momenti decisivi per le sorti delle sfide rossonere.

I precedenti nei derby, le polemiche da moviola e la squadra arbitrale

Nel bilancio di Guida con il Diavolo figurano già ben tre derby di Milano diretti in carriera, tra cui la memorabile stracittadina del febbraio 2022 vinta in rimonta dai rossoneri per 2-1 grazie alla doppietta di Giroud. Nel corso delle sue direzioni con il Milan, non sono però mancati episodi da moviola e accese proteste:

Il derby di Coppa Italia (2021): Una direzione di gara caratterizzata da forti tensioni in campo e dalla gestione dei cartellini, in un match poi segnato dall’espulsione di Ibrahimovic dopo il secondo giallo sventolato proprio dal fischietto campano.

Una direzione di gara caratterizzata da forti tensioni in campo e dalla gestione dei cartellini, in un match poi segnato dall’espulsione di Ibrahimovic dopo il secondo giallo sventolato proprio dal fischietto campano. Milan-Fiorentina: Un incrocio che fece discutere la piazza rossonera per la gestione di un calcio di rigore concesso ai viola per un contatto molto dubbio in area e per la severità nei provvedimenti disciplinari a carico del Milan.

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Il fischietto campano vanta un’enorme esperienza nelle gare di cartello e ritrova i rossoneri in una notte fondamentale per le ambizioni di classifica. La squadra arbitrale al completo per la notte del Meazza vedrà Peretti e Perrotti come assistenti, Di Bello nel ruolo di quarto uomo, mentre la sala VAR sarà affidata a Mazzoleni, coadiuvato dall’AVAR Camplone. Il Milan si prepara dunque a scendere sul prato di San Siro conscio dell’importanza della sfida e pronto a superare ogni ostacolo per conquistare la vittoria nel derby.