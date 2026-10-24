Milan Primavera, altra frenata: la Fiorentina vince 4-2. Tripletta di Croci, rossoneri in crisi

La squadra rossonera cade contro i viola e incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato: non bastano le reti di Anastasio e Zaramella, mentre Croci segna tre gol prima di essere espulso

Ancora una sconfitta per il Milan, battuto 4-2 dalla Fiorentina al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. I rossoneri incassano così la quarta battuta d’arresto nelle ultime cinque giornate di campionato, confermando un momento particolarmente complicato.

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Croci protagonista assoluto: tripletta e poi espulsione

La Fiorentina sblocca il risultato al 10′, quando Croci sfrutta il cross di Martini e batte Catalano con una conclusione al volo. Il Milan prova a reagire, ma fatica a trovare spazi: nel finale di primo tempo Grassini e Zanaga hanno due buone occasioni, senza riuscire a pareggiare.

Nella ripresa i viola colpiscono ancora. Al 60′ Croci approfitta di una ripartenza veloce su punizione e firma il raddoppio, tra le proteste rossonere. Al 74′ arriva anche la tripletta, con l’attaccante bravo a sfruttare un buco centrale della difesa milanista.

Al 77′, però, Croci rimedia la seconda ammonizione e lascia la Fiorentina in dieci.

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Anastasio e Zaramella riaccendono le speranze, ma non basta

Il Milan accorcia le distanze al 69′ con Anastasio, bravo a inserirsi sul pallone servito da Ibrahimovic e a battere Fei. Nel finale Zaramella segna di testa su punizione di Nolli e prova a riaprire la partita.

Quando i rossoneri cercano l’assalto conclusivo, però, S. Baldenti chiude i conti al 95′, firmando il definitivo 4-2 su assist di Pietropaolo.

Per il Milan è un’altra battuta d’arresto pesante: servirà una reazione immediata per interrompere la serie negativa e ritrovare continuità.