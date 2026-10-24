Milan, nostalgia rossonera: Theo Hernandez e Reijnders si ritrovano e si abbracciano in Arabia

I due ex milanisti si sono incontrati al termine di Al-Qadisiya-Al-Hilal, sfida vinta dalla squadra di Simone Inzaghi per 3-2: un lungo abbraccio che riporta alla memoria dei tifosi rossoneri le emozioni vissute insieme a San Siro
Nostalgia Milan in Arabia Saudita. La sfida tra Al-Qadisiya e Al-Hilal, disputata ieri allo stadio Principe Saud bin Jalawi e valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League, ha regalato un momento speciale ai tifosi rossoneri. Protagonisti Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, due giocatori che hanno lasciato un ricordo importante a Milano e che ora si ritrovano da avversari nel campionato saudita.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
La partita si è conclusa con il successo per 3-2 dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, trascinato dalle reti di Martinelli, Neves e Milinkovic-Savic. All’Al-Qadisiya non sono bastati i gol di Retegui e Quinones per evitare la sconfitta.
Theo e Reijnders, l’abbraccio che riaccende i ricordi
A catturare l’attenzione dei tifosi milanisti, però, non è stato soltanto il risultato. Al termine dell’incontro, Theo Hernandez e Reijnders si sono ritrovati e si sono scambiati un lungo abbraccio, un gesto spontaneo che ha riportato alla mente il periodo trascorso insieme con la maglia rossonera.
Entrambi hanno rappresentato pedine importanti del Milan, contribuendo con qualità, personalità e prestazioni significative al percorso della squadra. Le loro partenze hanno segnato la fine di un capitolo e l’inizio di nuove avventure professionali lontano dall’Italia.
Milan, il passato che non si dimentica
Per i sostenitori rossoneri, immagini come questa riaccendono inevitabilmente i ricordi. Theo e Reijnders sono oggi avversari in Arabia, ma il legame con il Milan resta parte della loro storia calcistica. Un abbraccio semplice, capace di riportare per un attimo i tifosi a un passato ancora vivo nella memoria.