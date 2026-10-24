Milan, nostalgia rossonera: Theo Hernandez e Reijnders si ritrovano e si abbracciano in Arabia

I due ex milanisti si sono incontrati al termine di Al-Qadisiya-Al-Hilal, sfida vinta dalla squadra di Simone Inzaghi per 3-2: un lungo abbraccio che riporta alla memoria dei tifosi rossoneri le emozioni vissute insieme a San Siro

Nostalgia Milan in Arabia Saudita. La sfida tra Al-Qadisiya e Al-Hilal, disputata ieri allo stadio Principe Saud bin Jalawi e valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League, ha regalato un momento speciale ai tifosi rossoneri. Protagonisti Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, due giocatori che hanno lasciato un ricordo importante a Milano e che ora si ritrovano da avversari nel campionato saudita.

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La partita si è conclusa con il successo per 3-2 dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi, trascinato dalle reti di Martinelli, Neves e Milinkovic-Savic. All’Al-Qadisiya non sono bastati i gol di Retegui e Quinones per evitare la sconfitta.

Theo e Reijnders, l’abbraccio che riaccende i ricordi

A catturare l’attenzione dei tifosi milanisti, però, non è stato soltanto il risultato. Al termine dell’incontro, Theo Hernandez e Reijnders si sono ritrovati e si sono scambiati un lungo abbraccio, un gesto spontaneo che ha riportato alla mente il periodo trascorso insieme con la maglia rossonera.

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Entrambi hanno rappresentato pedine importanti del Milan, contribuendo con qualità, personalità e prestazioni significative al percorso della squadra. Le loro partenze hanno segnato la fine di un capitolo e l’inizio di nuove avventure professionali lontano dall’Italia.

Milan, il passato che non si dimentica

Per i sostenitori rossoneri, immagini come questa riaccendono inevitabilmente i ricordi. Theo e Reijnders sono oggi avversari in Arabia, ma il legame con il Milan resta parte della loro storia calcistica. Un abbraccio semplice, capace di riportare per un attimo i tifosi a un passato ancora vivo nella memoria.