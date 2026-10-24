Milan in emergenza totale verso Udine: fuori anche Rabiot, Moreira e Gila

Brutte notizie da Milanello alla vigilia della sfida contro l’Udinese: Ruben Amorim perde altri tre giocatori importanti, che si aggiungono agli indisponibili già noti

Il Milan si presenta alla trasferta di Udine in piena emergenza. Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, oltre agli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Pietro Terracciano, Ruben Amorim dovrà rinunciare anche ad Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. Nessuno dei tre sarà convocato per la partita di domani.

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Una situazione complicata per il tecnico portoghese, chiamato a trovare nuove soluzioni in una fase delicata della stagione, con la necessità di reagire dopo la sconfitta europea contro il Bournemouth.

Milan, le condizioni degli ultimi tre infortunati

Ecco nel dettaglio i problemi fisici che terranno fuori i tre rossoneri:

Adrien Rabiot: affaticamento al polpaccio destro.

affaticamento al polpaccio destro. Diego Moreira: affaticamento al flessore sinistro.

affaticamento al flessore sinistro. Mario Gila: infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra.

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Tre assenze pesanti che riducono ulteriormente le alternative a disposizione di Amorim, soprattutto a centrocampo e in difesa. Il tecnico dovrà quindi ridisegnare la formazione titolare, valutando attentamente le condizioni dei giocatori rimasti a disposizione.

Amorim guarda a Milan Futuro

Con una lista di indisponibili così lunga, potrebbe esserci spazio anche per alcuni giovani del progetto Milan Futuro. Una necessità dettata dall’emergenza, ma anche un’opportunità per i ragazzi rossoneri di mettersi in mostra in un contesto importante.

La priorità resta preparare al meglio la trasferta contro l’Udinese, nonostante le difficoltà. Il Milan dovrà stringere i denti e trovare nuove risorse per affrontare una partita che si preannuncia particolarmente impegnativa.